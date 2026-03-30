பெரம்பூரில் முதலமைச்சரே நின்றாலும் விஜய்க்கு ஈடாக முடியாது: நிர்மல் குமார்

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார் என தவெக நிர்வாகி நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

Published : March 30, 2026 at 3:52 PM IST

சென்னை: விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட்டாலும், அவருக்கு இணையாக முடியாது என தவெக இணைப் பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல், இன்று தொடங்கி ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. வேட்பு மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை வரும் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதியும், வேட்பு மனுவைத் திரும்பப் பெற ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வரும் ஏப்ரல் 9-ம் தேதியே வெளியிடப்படும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இதற்கிடையே, தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. அதிமுக-தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். அதேபோன்று திமுகவும் கூட்டணியிலும் தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்பட்டு, கூட்டணி கட்சிகள் தங்களின் பரப்புரையை தொடங்கிவிட்டனர். அதேபோல், நடிகர் விஜய்யின் தவெக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வேட்பாளர்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர்களும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய தொடங்கிவிட்டனர்.

இதனிடையே, 234 தொகுதிகளுக்கும் நேற்று வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்த தவெக தலைவர் விஜய், தான் இரண்டு தொகுதிகளில் களமிறங்குவதாக தெரிவித்திருந்தார். அதன்படி பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் அவர் போட்டியிட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனிடையே, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனுதாக்கல் இன்று துவங்கியுள்ள நிலையில், பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். இதற்காக வியாசர்பாடியில் உள்ள தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அலுவலகத்துக்கு வந்த அவர், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கீதாவிடம் தனது வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

இதை தொடர்ந்து தவெக இணைப் பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார், ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்தார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் எப்போது வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார் என்ற கேள்விக்கு, "திருச்சி கிழக்கில் ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவுள்ளார்" எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து திமுக அரசை விமர்சித்து பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக திமுக எவ்வளவு கொள்ளை அடித்துள்ளார்கள் என அனைவருக்கும் தெரியும். தமிழக மக்களுக்கு திமுக செய்த துரோகம் அனைத்திற்கும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்த மக்களும் ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள். அவை கண்டிப்பாக நடக்கும்.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினே பெரம்பூர் தொகுதியில் நின்றாலும், எங்கள் தலைவர் விஜய் அருகில் கூட வரமுடியாது. எனவே, 234 தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். தவெக வேட்பாளர்கள் 6-ஆம் தேதிக்குள்ளாக வேட்புமனுதாக்கல் செய்துவிடுவோம். தற்போது பிரச்சாரத்தை துவக்கியுள்ளோம். பிரச்சாரத்திற்க்கு போலீசார் அனுமதி தரவில்லை என்றால் தமிழக தேர்தல் ஆணையரை சந்திப்போம். எப்படியும் போராடி தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தை நடத்துவோம்" என்றார்.

