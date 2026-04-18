அந்த கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கலாம் என்று விஜய் உணர்வார்- பழ.கருப்பையா பேட்டி
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு காலையில் செய்தித்தாள் படிக்கும் பழக்கமே கிடையாது என்று பழ.கருப்பையா விமர்சித்துள்ளார்.
Published : April 18, 2026 at 2:29 PM IST
மதுரை: சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கலாம் என்று விஜய் உணர்வார் என பழ.கருப்பையா கூறினார்.
மதுரை பி.பி.குளம் பகுதியில் அரசியல் விமர்சகரும், அதிமுகவை சேர்ந்தவருமான பழ.கருப்பையா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "இந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒரு மாறுதலை எதிர்நோக்கி இருக்கிறது. அதிமுக - திமுக இடையே தான் போட்டி என்றாலும், திமுகவுக்கும், டெல்லிக்கும் நடக்கும் தேர்தல் என திமுகவினர் கூறுகிறார்கள். அதிமுக தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என எடப்பாடி நம்பிக்கையோடு உள்ளார். அதிமுகவை அடிமை கட்சி என்று சொன்னாலும் பாஜகவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி 28 இடங்கள் தான் ஒதுக்கியுள்ளார்.
திமுகவினர் தேர்தல் நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் திசைத் திருப்ப முயற்சி செய்கின்றனர். மதுரை மத்திய தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் தளபதி சட்ட விரோதமாக கல்குவாரி நடத்துகிறார். மக்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு தான் பதவி. 8,000 ரூபாய் கூப்பனை ஆட்சி வருவதற்கு முன்பாகவே போலியாகக் கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றி வருகின்றனர்.
ஈரான் போர் நடந்த போதும் பெட்ரோல் விலையை உயர்த்தாமல் வைத்திருந்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. நீட் தேர்வை கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ். இப்போது அவர்களுடன் கூட்டணி வைத்து நீட் தேர்வை திமுகவினர் எதிர்க்கிறார்கள்.
ஆனால் நீட் தேர்வு வந்துவிட்டது என்றாலும், எடப்பாடி பழனிசாமி சிறப்பாக கையாண்டுள்ளார். ஒரு குற்றவாளியை அமைச்சராக்குவது என்பது ஜனநாயக நாட்டில் எங்கும் நடைபெற்றதில்லை. அதிமுகவோடு கூட்டணி வைத்து கொள்ளுங்கள் என விஜய்யிடம் கூறினேன். முதலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து திமுகவை வீழ்த்துங்கள். பிறகு அதிமுகவை எதிர்த்து ஆட்சியைப் பிடியுங்கள் என்றேன்.
அதிமுக ஓட்டை யாராலும் பிரிக்க முடியாது. எம்.ஜிஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு இபிஎஸ் அதிமுகவை கட்டிக்காத்து வருகிறார். உதயநிதி மற்றும் விஜய்க்கு காலையில் செய்தித்தாள் படிக்கும் பழக்கமே கிடையாது. அதிமுகவுடன் விஜயகாந்த் கூட்டணி வைத்ததால் தான் வெற்றி பெற்றார். தேர்தலுக்கு பின்பு விஜய்யும் அதிமுக உடன் கூட்டணி வைத்திருக்கலாம் என்று உணர்வார்" என தெரிவித்துள்ளார்.
நிகழ்வின் போது மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் டாக்டர்.சரவணன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.