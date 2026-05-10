விஜய் vs உதய்: தலைமுறை மாற்றம் கண்ட தமிழ்நாடு அரசியல் களம்
முதல்வராக விஜய்யும் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலினும் பொறுப்பேற்றதன் மூலமாக தமிழ்நாடு அரசியல் களம் புதிய தலைமுறை மாற்றத்தை சந்தித்துள்ளது.
Published : May 10, 2026 at 10:58 PM IST
By- எஸ்.சிவக்குமார்
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக திராவிடக் கட்சிகளே மாறி மாறி ஆட்சி புரிந்து வந்த நிலையில் தற்பொழுது புதிய சகாப்தம் உருவெடுத்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் புதிய அரசியல் களம் உருவாகி உள்ளது.
நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று பெரும்பான்மையை நிரூபித்து தற்போது ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இன்று பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார். அவருடன் 9 அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்று கொண்டனர்.
மறுபுறம் ஆளும் கட்சியாக இருந்து தேர்தலை சந்தித்த திமுக, இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை பெற்றது. குறிப்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருந்த மு.க.ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை தந்தார். திமுக அமைச்சரவையில் இருந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட முக்கிய அமைச்சர்கள் தேர்தலில் தோல்வியை சந்தித்து அதிர்ச்சி அளித்தனர்.
இருப்பினும் திமுகவின் முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்று திமுக தொண்டர்களுக்கு நம்பிக்கையை தந்தார்.
வரவிருக்கும் ஐந்தாண்டு கால அரசியல் செயல்பாடுகளில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் இடத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் இருந்து திமுகவை வழி நடத்துவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் மேலோங்கி உள்ளது.
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவி ஏற்றத்தை தொடர்ந்து, மு.க.ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவைக்கு வர இயலாத சூழலில், எதிர்க்கட்சியான திமுகவில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பொறுப்பை யார் வகிக்கப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது. எதிர்பார்ப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் திமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. அதன்படி திமுகவின் சட்டமன்ற குழு தலைவராக திமுகவின் இளைஞர் அணி செயலாளரும் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் செயல்படுவார் என அறிவிக்கப்பட்டது.
திமுகவின் முதன்மைச் செயலாளரும் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகியுமான முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு சட்டமன்ற குழுவின் துணைத் தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். திமுகவின் கொறடாவாக முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக துணை பொது செயலாளருமான் எ.வ.வேலு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முதல்வராக விஜய்யும் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலினும் பொறுப்பேற்றதன் மூலமாக தமிழ்நாடு அரசியல் களம் புதிய தலைமுறை மாற்றத்தை சந்தித்துள்ளது. சட்டப்பேரவையில் முதல்வராக விஜய்யும் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உதயநிதியும் நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் நிகழ்வு, தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திமுகவைப் பொறுத்தவரை உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு, அரசியல் அனுபவம் வாய்ந்த முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினின் உறுதுணை சட்டப்பேரவையில் இல்லை என்றாலும், திமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்களின் துணையுடன் வலுவான உட்கட்டமைப்பை கொண்டுள்ளார். அவர், புதிதாக அமைந்துள்ள அரசுக்கு எந்த வித நெருக்கடியை வழங்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு மேலோங்கி உள்ளது. அவ்வாறு உதயநிதி கொடுக்கும் நெருக்கடியை விஜய் எவ்வாறு சமாளிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த 50 ஆண்டுகளாக, தமிழ்நாடு, அண்ணாவிற்கு பிறகாக கருணாநிதி vs எம்.ஜி.அர், கருணாநிதி vs ஜெயலலிதா, ஸ்டாலின் vs எடப்பாடி என்ற போட்டி அரசியலை கண்டுள்ளது. ஆனால் தற்போதைய அரசியல் களம் விஜய் vs உதய் என மாற்றம் கண்டுள்ளது.
குறிப்பாக முதல்வர் விஜய்யை விட 3 வயதே இளையவரான உதயநிதி ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக சட்டப்பேரவையில் அரசியல் புரிவது சமமான போட்டியாக அமையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
ஆளும் கட்சியான தமிழக வெற்றி கழகம். எதிர்க்கட்சியான திமுக என ஒரு புதிய தலைமுறை அரசியல் மாற்றத்தை எட்டியுள்ளது. இரு பெரும் இளம் தலைவர்களுக்கு இடையேயான அரசியல் போட்டியால் வரும் நாட்களில் நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் சுவாரசியத்திற்கும் விறுவிறுப்பிற்கும் பஞ்சம் இருக்காது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு முன்பாக தமிழ்நாட்டில் டெல்லி அணி vs திமுக அணி என்ற போட்டியே நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தேர்தலுக்குப் பிந்தைய முடிவுகள் தமிழ்நாட்டில் தவெக vs திமுக என அரசியல் கணிப்பையே புரட்டிப் போட்டது.
வரும் ஐந்து ஆண்டுகளில் சட்டப்பேரவையில் விஜய் vs உதய் என்ற போட்டி,
அடுத்து வரும் 2031-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரை எதிரொலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடுத்து வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவில் விஜய்க்கு நிகரான தலைவராக மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பதிலாக உதயநிதி முன்னிலை வகித்து, திமுகவை தேர்தலுக்கு அழைத்துச் செல்வார் என்ற கணிப்பு எழுந்துள்ளது. அடுத்த தேர்தலில் நேரடியாக விஜய் vs உதய் என்ற இளம் தலைமுறை அரசியலை எதிர்நோக்கி தமிழ்நாடு நடைபோடத் துவங்கியுள்ளது.