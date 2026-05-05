தவெக சட்டமன்றக் குழு தலைவராக விஜய் ஒருமனதாக தேர்வு
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில், தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் விஜய் இன்று முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
Published : May 5, 2026 at 4:18 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்றக் குழு தலைவராக விஜய் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து, தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான உரிமைக் கோர நாளை அவர் ஆளுநரை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியாகின. இதில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இதையடுத்து தவெக தலைவர் விஜய் விரைவில் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார்.
முன்னதாக, இன்று காலை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் தேர்தலில் வெற்றிப் பெற்ற 108 எம்எல்ஏக்களுடன் பனையூரில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் விஜய் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை சட்டமன்றத்தில் நிரூபிப்பது தொடர்பாக இந்த கூட்டத்தில் முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்றக் குழு தலைவராக விஜய் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
இதையடுத்து, தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான உரிமைக் கோர, தமிழக ஆளுநரை விஜய் நாளை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார்; இந்த சந்திப்பிற்காக தவெக தரப்பில் நேரம் கேட்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.