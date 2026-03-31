திருச்சி கிழக்கில் நாளை மறுநாள் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல்; பரப்புரை செய்யவும் திட்டம்

தவெக தலைவர் விஜய் ரோடு ஷோ மேற்கொள்ள கூடாது என திருச்சி மாநகர காவல்துறை சார்பில் நிபந்தனை விதித்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விஜய்யின் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தேர்தல் பரப்புரையை முன்னிட்டு ஆலோசனையில் ஈடுபட்ட கட்சியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 31, 2026 at 7:39 PM IST

திருச்சி: தான் போட்டியிடும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 2) பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கின்றது. இதை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. திமுக, அதிமுக மற்றும் நாதக என அனைத்து கட்சிகளும் அனல் பறக்க பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றன.

அந்தவகையில், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக தலைவர் விஜய் தனது தேர்தல் பரப்புரையை நேற்று பெரம்பூரில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தவுடன் தொடங்கினார்.

இந்நிலையில், வரும் ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை செய்ய இருக்கின்றார். இதற்காக, அத்தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் அனுமதி கேட்டு விஜய் தரப்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அன்றைய தினமே விஜய் தன்னுடைய வேட்பு மனுவையும் தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.

ஆலோசனையில் தவெக-வினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்வதற்கான இடங்களை கண்டறியும் பணியில் அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் மற்றும் டெல்டா மண்டல கண்காணிப்பாளர் கு.ப. கிருஷ்ணன் ஆகியோர் களமிறங்கியிருக்கின்றனர்.

மேலும், ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி மதியம் 12 மணி முதல் 4 மணி வரை மட்டுமே விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

இதற்கிடையே, தவெக தலைவர் விஜய் ரோடு ஷோ மேற்கொள்ள கூடாது என திருச்சி மாநகர காவல்துறை சார்பில் நிபந்தனை விதித்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

