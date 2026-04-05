சென்னையில் நாளை விஜய் பரப்புரை? அனுமதி கேட்டு கடிதம் வழங்கிய தவெக நிர்வாகிகள்

வில்லிவாக்கம், அண்ணா நகர், விருகம்பாக்கம், தி.நகர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு கேட்டு விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 5:16 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் சென்னையில் நாளை பரப்புரை செய்ய அனுமதி கேட்டு காவல்துறையிடம் கடிதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் புரப்புரை அனல் பறந்து வருகிறது. திமுக கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள், அதிமுக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள், நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் ஆகியோர் தமிழகம் முழுவதும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதே போல் 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவித்த தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

பெரம்பூரில் கடந்த மாதம் 30 ஆம் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த விஜய், தொடர்ந்து பெரம்பூர், கொளத்தூர், வில்லிவாக்கத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தார். அதன்படி பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை நிறைவு செய்த பின்னர் கொளத்துரில் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

அப்போது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் காரணமாக கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் கூடியிருந்த மக்களுக்கு பாதுகாப்பு குறைப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக கருதிய விஜய், பிரச்சாரத்தை முழுமையாக நிறைவு செய்யாமல் சிறிது நேரத்தில் முடித்துக்கொண்டார்.

இதுகுறித்து அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா, "கொளத்தூரில் தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்ட தேர்தல் பரப்புரைக்கு போதிய காவல் துறை பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை. அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கவே பரப்புரையை சீக்கரம் முடித்துக்கொண்டோம். காவல்துறை மிக மெத்தனமாக செயல்பட்டது" எனக் குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

இந்நிலையில் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாமல் போன வில்லிவாக்கம் உட்பட சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய் நாளை பரப்புரை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி வில்லிவாக்கம், அண்ணா நகர், விருகம்பாக்கம், தி.நகர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு கேட்டு பிரச்சாரம் செய்ய காவல்துறையிடம் தவெக சார்பாக கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, கடந்த முறை சென்னையில் நடைபெற்ற விஜய் பரப்புரை கூட்டத்தில் கூடிய அதிகப்படியான கூட்டத்தால் பெரிய அளவில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. நாளை வேலை நாள் என்பதால் காவலர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் குவித்து பொதுமக்களின் போக்குவரத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் முன்னச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

