தவெக தேர்தல் வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் மோடி, ராகுல் காந்திக்கு நன்றி தெரிவித்த விஜய்
பொதுச் சேவையில் சிறந்து விளங்கவும், நமது மாநிலத்தின் கலாச்சார விழுமியங்களைப் பாதுகாக்கவும் நாங்கள் எப்போதும் உறுதியுடன் இருப்போம்.
Published : May 5, 2026 at 8:28 PM IST
சென்னை: தவெகவின் தேர்தல் வெற்றிககு பிரதமர் மோடி, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் நேற்று வாழ்த்து தெரிவித்திருந்த நிலையில், இன்று அவர்களுக்கு தவெக தலைவர் விஜய் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த மாதம் 23 ஆம் தேதி ஒரேகட்டமாக நடைபெற்றது. வாக்கு எண்ணிக்கை நேற்று (மே 4) நடைபெற்றது. இதில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தமிழகத்தின் தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்துள்ளது. திமுக-வை இரண்டாம் இடத்திற்கும், அதிமுக-வை மூன்றாம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதைத்தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய்-க்கு பல்வேறு தலைவரும் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், பிரதமர் மோடி, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகிய இருவரும் நேற்றைய தினம் விஜய்-க்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தனர். குறிப்பாக, விஜய்யை செல்ஃபோனில் தொடர்புகொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு அல்லாமல், எக்ஸ் பக்கத்திலும் தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்திருந்தார் ராகுல் காந்தி.
Thank you, Hon'ble @PMOIndia, for your greetings. The well-being of our people remains our only goal.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 5, 2026
Transcending politics, we shall focus on the State's progress and the welfare of people of Tamil Nadu. We look forward to the Union Government’s support in this endeavor. https://t.co/EO4h8qC0hF
இரு தலைவர்களுக்கும் விஜய் இன்று நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில், 'பிரதமர் மோடி, உங்கள் வாழ்த்துகளுக்கு நன்றி. மக்களின் நல்வாழ்வே எங்களின் ஒரே குறிக்கோள். அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு, மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திலும், தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலனிலும் நாங்கள் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்துவோம். இம்முயற்சியில் மத்திய அரசின் ஆதரவை நாங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறோம்" என்று கூறியுள்ளார்.
My sincere thanks to the Honorable Leader of the Opposition in the Lok Sabha for the call and kind wishes! We shall remain committed to excellence in public service, and preserving the cultural ethos of our state which requires collective cooperation. Beyond politics, we shall… https://t.co/dohAfUSq0e— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 5, 2026
|இதையும் படிங்க: பதவியேற்கவுள்ள விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசுக்கு சீமான் வாழ்த்து
இதேபோல், ராகுல் காந்திக்கு நன்றி தெரிவித்து விஜய் எக்ஸ் பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் அழைப்பிற்கும், அன்பான வாழ்த்துகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். பொதுச் சேவையில் சிறந்து விளங்கவும், நமது மாநிலத்தின் கலாச்சார விழுமியங்களைப் பாதுகாக்கவும் நாங்கள் எப்போதும் உறுதியுடன் இருப்போம். இதற்கு அனைவரின் கூட்டு ஒத்துழைப்பும் அவசியமாகும். அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு, தமிழ்நாடு மக்களின் நலனுக்கே நாங்கள் முன்னுரிமை அளிப்போம்" என்றார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனிப் பெரும் கட்சியாக வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் அதன் தலைவர் திரு விஜய் அவர்களுக்கும் என் மனப்பூர்வமான நல்வாழ்த்துக்கள்!— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 5, 2026
மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் தொண்டர்களுக்கும் அவர்கள் அயராத தேர்தல் பணிக்கும் என் நன்றி!
தமிழ்நாட்டு…
ப.சிதம்பரம் வாழ்த்து: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் விஜய்க்கு இன்று வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில்ஸ 'தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனிப் பெரும் கட்சியாக வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் அதன் தலைவர் திரு விஜய் அவர்களுக்கும் என் மனப்பூர்வமான நல்வாழ்த்துக்கள்! மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் தொண்டர்களுக்கும் அவர்கள் அயராத தேர்தல் பணிக்கும் என் நன்றி! தமிழ்நாட்டு மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்போம், நல்லாட்சி அமையட்டும்' என்று ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.