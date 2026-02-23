வேலூர் தேர்தல் பரப்புரையில் பங்கேற்க நீலாங்கரை இல்லத்திலிருந்து புறப்பட்டார் விஜய்
நீலாங்கரையிலிருந்து காரில் புறப்பட்ட விஜய் சாலை மார்க்கமாகவே வேலூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பரப்புரை நடைபெறும் இடத்தை சென்றடைகிறார்.
Published : February 23, 2026 at 10:12 AM IST
சென்னை: வேலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு, தேர்தல் பரப்புரை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க நீலாங்கரையில் உள்ள தமது இல்லத்திலிருந்து தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காலை புறப்பட்டார்.
வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கொல்லமங்கலம் பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு மற்றும் தேர்தல் பரப்புரை நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறுகிறது. இக்கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்று கழக நிர்வாகிகளிடையே உரையாற்றவுள்ளார்.
இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க, கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மட்டுமே தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதன்படி, 4,900 நபர்களுக்கு மட்டும் நுழைவு சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நுழைவு சீட்டு இல்லாதவர்களுக்கு உள்ளே அனுமதி கிடையாது என தவெக சார்பில் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர், பள்ளி மாணவ, மாணவியர், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் நுழைவு சீட்டு வழங்கgப்படவில்லை என்று தவெக நிர்வாகம் நேற்று அறிவித்திருந்தது.
இந்த நிர்வாகிகள் சந்திப்பு மற்றும் தேர்தல் பரப்புரை நிகழ்ச்சி இன்று நண்பகல் 12 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. கடந்த முறை (பிப். 13) சேலத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஒருவர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த நிலையில், விஜய் பங்கேற்கும் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டங்களில் முதன்முறையாக இன்று வேலூரில் நடைபெறும் கூட்டத்தில்தான் பந்தல் அமைத்து அதில் நாற்காலிகள் போடப்பட்டுள்ளன.
|இதையும் படிங்க: ஜிஎஸ்டி அலுவலர்கள் போல் நடித்து ஒன்றரை கிலோ தங்கம் திருட்டு: கொரியர் ஊழியர் உட்பட இருவர் கைது
4900 நபர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய இந்த தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் அனைவரும் அமர்ந்து விஜயின் உரையை கேட்கும் வகையில் நாற்காலிகள் போடப்பட்டுள்ளதுடன், அவர்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வசதி, கழிப்பிட வசதி, ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சரியாக 12 மணியளவில் இந்த நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் துவங்க உள்ள நிலையில் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டிலிருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று காலை 8 மணி அளவில் புறப்பட்டுள்ளார். நீலாங்கரையிலிருந்து காரில் புறப்பட்ட விஜய் சாலை மார்க்கமாகவே வேலூர் சென்றடைய உள்ளார்.
கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் சுமார் 900-க்கும் மேற்பட்ட காவல் துறையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
வேலூரில் நடைபெறுகிற இந்த கூட்டத்திற்கு நேற்று மாலை தான் காவல்துறையிடமிருந்து அனுமதி கிடைத்திருந்தாலும், அனைத்து பாதுகாப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகளும் முழுமையாக செய்யப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.