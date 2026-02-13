ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்தால் வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் காதில் விசில் ஊதி அனுப்புங்கள் - சேலத்தில் விஜய் பேச்சு
சேர்த்து வைத்திருக்கும் ஊழல் பணத்தையும் ஊழல் ஆட்சியையும் மக்கள் குப்பையில் தூக்கி போடப் போகிறார்கள் என்று ஆளும்கட்சியை சாடினார் விஜய்.
Published : February 13, 2026 at 2:01 PM IST
சேலம்: ஓட்டுக்கு காசு கொடுத்தால் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். எல்லாம் உங்கள் பணம் தான். வாங்கிக் கொண்டு காதில் விசில் ஊதி அனுப்புங்கள் என்று தவெக தலைவர் விஜய் பேசியுள்ளார்.
தவெக கட்சியின் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழாவிற்கு பிறகு, இன்று சேலத்தில் நடைபெற்ற அந்த கட்சியின் நிர்வாகிகள் சந்திப்புக் கூட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.
“தைரியம் தான் அனைத்துக்கும் அடிப்படை மற்றும் அனைத்துக்கும் சக்தியும் கூட... நம்மை குறைத்து மதிப்பிடும் போதும், ஏளனமாக பார்க்கும் போதும் தான் நாம் யார் என்று நிரூபித்து காட்டவேண்டுமென்ற உத்வேகம் வரும். நம்மை எந்த விஷயத்தில் கேலி, கிண்டல் செய்கிறார்களோ அதையே நேர்மறையாக எடுத்துக் கொண்டு அதை நெருப்பாய் உருவாக்குவதில் இருந்து தான் சக்தியே தொடங்குகிறது“ என்று பேச ஆரம்பித்தார் விஜய்.
மேலும் அவர் அவர் பேசுகையில், “ஏ விஜய் வீட்டை விட்டு வெளியே வா... பனையூரை விட்டு வெளியே வா என்று சொல்கிறவர்களுக்கு என் வீடு எதுவென்று தெரியுமா? அது எங்கு இருக்கிறது என்றாவது தெரியுமா? தமிழ்நாடு என்பது மற்றவர்களுக்கு வேண்டுமானால் ஒரு மாநிலமாக இருக்கலாம். ஆனால் என்னை பொருத்தவரைக்கும் தாய் நாடான தமிழ்நாடு தான் என் வீடு.
என் வீட்டில் மொத்தம் 8 கோடி பேர் இருக்கிறார்கள். ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களும் என் குடும்பம், என் சொந்தம். எனக்கு எல்லாமும் கொடுத்த அவர்களுக்கு எல்லாமுமாக கூட நிற்கப் போகிறேன். தமிழ்நாட்டின் முதல் படைவீரனாக, பாதுகாவலனாக அவர்கள் கூடவே நிற்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன்.
இன்று ஓட்டு கேட்டு மட்டுமல்லாமல், நீதி கேட்டும் வந்திருக்கிறேன். உங்களுக்காக நீதி கேட்க அரசியலுக்கு வந்த நான், இப்போது உங்களிடமே நீதி கேட்கிறேன். என்னை நேசித்த மக்களுக்காக நான் அரசியலுக்கு வந்தது தவறா? மற்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் மாநாடு நடத்தவும், பொதுக்கூட்டம் நடத்தவும் அனுமதி மற்றும் இடம் கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் நமக்கு மட்டும் கொடுக்க மறுக்கிறார்கள்.
நான் மக்களை சென்று சந்திக்கவோ, மக்கள் வந்து என்னை சந்திக்கவோ உரிய இடமோ பாதுகாப்போ எனக்கு கொடுப்பதில்லை, கொடுக்கவும் விடுவதில்லை. Standard Operating Procedure என்று சொல்லக்கூடிய SOP, எனக்கு மட்டும் Stalin sir operating procedure என்று இருக்கிறது. இது என்ன நியாயம்? நமக்கு எதிராக சதி, சூழ்ச்சி செய்பவர்கள் யார்? யாரெல்லாம் பழி போடுகிறார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும். பழைய கூட்டணி கணக்கெல்லாம் இனிமேல் உதவாது.
அதே போல், காசு கொடுத்து ஓட்டு வாங்கிவிடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். அதுவும் விஜய் வந்த பிறகு நடக்கவே நடக்காது. ஆயிரம், 5 ஆயிரம் என கொடுத்து சாமி மேல் கூட சத்தியம் வாங்குவார்கள். அனைத்தையும் சந்தோஷமாக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். எல்லாம் உங்கள் பணம் தான். வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் காதில் விசில் ஊதி அனுப்புங்கள். நமது இளம் தலைமுறையினர் பணத்தை கொடுத்து ஓட்டு வாங்கி ஏமாற்றும் கலாசாரத்தை ஒழிக்க வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து மக்களிடம் கையை நீட்ட சொல்லி, “எங்கள் ஓட்டு எங்கள் உரிமை. எங்களை யாரும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. எங்களுக்கு ஓட்டு விசில் சின்னத்துக்குத் தான். வேறு யாரையும் நம்பி ஏமாற மாட்டோம்” என உறுதிமொழி எடுக்க வைத்தார் விஜய்.
“சேர்த்து வைத்திருக்கும் ஊழல் பணத்தையும் ஊழல் ஆட்சியையும் மக்கள் குப்பையில் தூக்கி போடப்போகிறார்கள்” என்று பேசினார். மேலும், விக்கிரவாண்டி தவெக மாநாட்டில் தான் பேசிய கூட்டணி ஆட்சி என்ற வெடிகுண்டு தற்போது தமிழ்நாடு அரசியலில் வெடித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் விஜய் பேசினார்.