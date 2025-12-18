ஈரோடு பரப்புரை கூட்டம்: வீட்டில் இருந்து புறப்பட்டார் தவெக தலைவர் விஜய்
காலை 11 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை நேரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சென்னையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்து காலை 9 மணியளவில் விஜய் புறப்பட்டார்.
Published : December 18, 2025 at 9:28 AM IST
சென்னை: ஈரோடு தவெக பரப்புரைக் கூட்டத்துக்காக, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் சென்னையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.
கரூர் துயரச் சம்பவத்திற்கு பிறகு, முதன்முதலாக புதுச்சேரியில் கடந்த வாரம் பரப்புரையை தொடங்கினார் விஜய். இதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று (டிச.18) ஈரோட்டில் திறந்தவெளியில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்யவுள்ளார். இதற்காக ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகேயுள்ள சரளை என்ற பகுதியில் 16 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கூட்டத்தின் அசம்பாவிதங்கள் நடைபெறுவதை தடுக்க, விஜய் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய இடத்தில் 60 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவுகளிலும் 500 நபர்கள் அமர்ந்து விஜய் பிரச்சார வாகனத்திலிருந்து பேசுவதை பார்க்கும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், பொதுகூட்ட மேடையை சுற்றியும் தவெக கொடிக் கம்பங்கள் நடப்பட்டுள்ளன.
காலை 11 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை நடைபெறவுள்ள பிரச்சாரத்தில் அவர் பங்கேற்று பேசவுள்ளார். இதற்காக, காலை 9 மணியளவில் நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்து விஜய் புறப்பட்டார். அங்கிருந்து சென்னை விமான நிலையம் செல்லும் அவர், தனி விமானம் மூலம் கோயம்புத்தூர் வரை பயணித்து, பிறகு சாலை மார்க்கமாக பிரச்சாரம் நடைபெறவுள்ள மைதானத்திற்கு காரில் செல்லவுள்ளார். இதனிடையே, காலை முதலே கூட்டம் நடைபெறவுள்ள இடத்தில் தவெக தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் குவியத் தொடங்கி விட்டனர். கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள், மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டோர் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வரவேண்டாம் என அக்கட்சி சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த பிரச்சாரம் குறித்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், அரசு அலுவலர்களின் ஆலோசனைகளை ஏற்று பிரச்சாரத்திற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், அங்கு கூட்டம் நடத்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை மட்டுமே எதிர்ப்பு தெரிவித்திருப்பதாகவும் கூறினார். ஆனால், காவல்துறையின் அனுமதியுடன் குறிப்பிட்ட இடத்தில் தவெக பிரச்சாரம் நடைபெறவுள்ளதாக தெரிவித்த அவர், தவெகவில் இணைந்த பிறகு முதன்முறையாக விஜய்யுடன் சேர்ந்து பிரச்சாரத்தில் பேசவுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
இன்றைய கூட்டத்தில் விஜய் சில முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட உள்ளதாகவும், வேறு கட்சியை சேர்ந்த சில முக்கிய பிரமுகர்கள் தவெகவில் இணையவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஏற்கனவே, அதிமுகவைச் சேர்ந்த பல முன்னாள் அமைச்சர்கள் தவெகவில் இணையவுள்ளதாக செங்கோட்டையன் கூறியிருந்த நிலையில் இன்றைய பிரச்சார கூட்டத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது.