கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு விஜய் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும்! ஜனநாயக மாதர் சங்கம் வலியுறுத்தல்!

ரோடு ஷோ என்ற பெயரில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை ஓரிடத்தில் கூட்டுவதற்கு அனுமதி தரக்கூடாது எனவும் ஜனநாயக மாதர் சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஜனநாயக மாதர் சங்க நிர்வாகிகள்
ஜனநாயக மாதர் சங்க நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 29, 2025 at 6:36 PM IST

சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு தவெக தலைவர் விஜய் முழு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும் என ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தின் உண்மை கண்டறியும் குழு தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து அந்த சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் ராதிகா, மாநிலத் துணைத் தலைவர் வாலண்டினா, செயற்குழு உறுப்பினர் நிர்மலா ராணி ஆகியோர் கூட்டாக சென்னையில் செய்தியாளர்களை இன்று சந்தித்து, தங்களின் விசாரணை அறிக்கையை வெளியிட்டனர்.

பின்னர் அவர்கள் கூறுகையில், "கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலையும், அதன் பிறகு நடந்த 41 பேரின் மரணங்களையும் மனித உரிமை மீறலாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும். இதற்கு முழு பொறுப்பும் தவெக தலைவர் விஜய் தான். அவர் தான் அதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். 18 முதல் 30 வயது வரையிலான நபர்களே அதிக அளவில் தவெக கூட்டத்திற்கு வந்துள்ளனர். ஒரு நடிகரை பார்க்கும் ஆவலில் மட்டுமே அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள்.

மேலும், அவர்களுக்கு கட்சியின் கட்டுப்பாடுகள் முறையாக சொல்லி தரப்படவில்லை. விஜய்யை பார்க்கும் ஆர்வத்தில் மக்கள் முண்டியடித்து முன்னே சென்றிருக்கிறார்கள். அதனால் தான் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. காவல் துறையினரும் கூடுதல் பாதுகாப்பு அளித்திருக்க வேண்டும்.

இறந்தவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை கொடுக்க வேண்டும். காயமடைநதவர்களுக்கு கூடுதலாக நிவாரண தொகையை வழங்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க வேண்டும். பச்சிளம் குழந்தைகளை இதுபோன்ற அரசியல் கூட்டங்களுக்கு அழைத்து செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.

நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மீது உரிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும். 5,000 பேருக்கு மேல் கூடும் கூட்டங்களில் மருத்துவக் குழு அவசியம் இருக்க வேண்டும். இனி வரும் காலங்களில் இது போன்ற கூட்டங்களில் சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்துவதை கட்டாயமாக்க வேண்டும். வீதிமீறல் நடைபெற்றால் சம்மந்தபட்ட அமைப்பே முழு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்.

தீயணைப்பு வண்டிகள், மருத்துவக் குழுக்கள், உணவு, குடிநீர் வசதியை, நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்களை வலியுறுத்துவதை ஒரு விதிமுறையாக வைக்கலாம். ரோடு ஷோ என்ற பெயரில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை ஓரிடத்தில் கூட்டுவதற்கு அனுமதி தரக்கூடாது. கூட்டம் நடத்த காவல் துறை அனுமதி அளிக்கிறதா, இல்லையா என்ற முடிவை நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே, நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்களிடம் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.

கூட்டம் நடக்கும் இடத்திற்கு இரு சக்கர வாகனம் போன்ற வாகனங்கள் வருவதை தடுக்க, அரை கிலோ மீட்டர் முன்தாகவே அவற்றை நிறுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யலாம். நடந்த துயர சம்பவம் ஒரு மனித உரிமை மீறல். அந்த கோணத்தில் இருந்து இந்த சம்பவத்தை விசாரணை செய்ய வேண்டும்" என்றார்கள். மேலும், தங்களின் உண்மை கண்டறியும் விசாரணை அறிக்கையை சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்க உள்ளதாகவும் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

