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குதிரை பேர புகாரில் முதல்வர் விஜய்யை முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்க வேண்டும்- டிடிவி தினகரன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

அதிமுகவை ஒழித்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தவெக செயல்படுகிறது என்று டிடிவி தினகரன் குற்றம்சாட்டினார்.

அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன்
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் (Youtube/AMMK)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 3:29 PM IST

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சென்னை: எங்களுக்கு தெரியாமல் திருட்டுத்தனமாக அமமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் கையெழுத்து வாங்கி ஆதரவு பெற்ற தவெக தலைவர் விஜய்யைத்தான் குதிரை பேர புகாரில் முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்க வேண்டும் என்று அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அடையாறில் உள்ள அமமுக தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், மேலும் கூறுகையில், "ஆட்சி அதிகாரம் இன்று இருக்கும்; நாளை போகும். ஆனால், தாம் சார்ந்திருக்கும் இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக இருப்பதுதான் நல்ல தொண்டனின் முடிவாக இருக்க வேண்டும்.

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மதிமுகவை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றதும் திமுகவால் தான். 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் துரை வைகோ வெற்றி பெற்றதும் திமுக ஆதரவால்தான். ஆனால், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, திமுகவின் முதுகில் குத்தியுள்ளார். வயதான காலத்தில் வைகோ தடுமாறி வருகிறார்.

மதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், திமுக உதவியோடு தாங்கள் வெற்றி பெற்றோம் என்று திமுக பக்கமே நின்று விட்டனர். தங்களை தூய சக்தி என்று அழைத்துக் கொண்ட விஜய், திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவு கேட்டு வீடு வீடாக செல்வது போல், கட்சி அலுவலகங்களுக்கு சென்று ஆட்சி அமைத்ததை அனைவரும் அறிவர்.

தமிழ்நாட்டில் விசித்திரமான, பொருந்தாத ஆட்சி தான் நடைபெற்று வருகிறது. ஆட்சி கவிழ்ந்து விடும் என்ற பயத்தில்தான் பல வேலைகளை அரசு செய்து வருகிறது. இது, அப்பட்டமான சுயநலத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை.

அதிமுக எம்எல்ஏக்களும், முன்னாள் அமைச்சர்களும் தங்களின் சுயலாபத்திற்காக அதிமுகவை விட்டு விலகி தவெகவில் சேர்ந்து வருகின்றனர். கட்சியின் நிலைப்பாட்டை மீறி ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவளித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் திரும்பி வந்து அதிமுகவில் சேர வேண்டும். அதற்காக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் நான் பேசத் தயார்.

அதிமுகவினர் தவறான பாதைகளில் செல்ல கூடாது. அதிமுகவை ஒழித்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தவெக செயல்படுகிறது. இந்த சூழலில் தவெகவில் இணைந்தால் வரலாற்றில் அவர்களின் பெயர் கருப்பு எழுத்துக்களால் எழுதப்படும்.

சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்த உடனேயே குதிரை பேரம் நடந்துள்ளது என்று நான்தான் முதலில் கூறினேன். எங்கள் கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜிடம் திருட்டுத்தனமாக ஆதரவு பெற முயன்று, குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யைத்தான் முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்க வேண்டும்.

திமுக கூட்டணியின் இரவல் ஆதரவில்தான், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக வெற்றி கழகம், தூய சக்தி கிடையாது; அது ஒரு நாச சக்தி.

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ஊழல் வழக்கில் சிக்கியுள்ள முன்னாள் அமைச்சர்களை கட்சியில் சேர்த்துக் கொண்டு எப்படி அவர்கள் தங்களை தூய சக்தி என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியும்? அமைச்சர் சரத்குமாரிடமே முதல்வர் விஜய் தோல்வி அடைந்து விட்டார். வெள்ளை பவுடர் அமைச்சர் விவகாரத்தில் காவல் துறை என்ன செய்ய போகிறது என்று பார்க்கலாம்" என்று தெரிவித்தார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அரசியலில் இருந்து விலக வேண்டும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறிய கருத்துக்கு பதில் அளித்த டிடிவி தினகரன், "50 ஆண்டு காலம் அரசியலில் இருக்கும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை பார்த்து அரசியலை விட்டு விலக வேண்டும் நிர்மல் குமார் பேசுகிறார். திடீரென வாழ்வு வந்தவர் அர்த்த ராத்திரியில் குடை பிடிப்பது போல், தவெக அமைச்சர்கள் எவ்வளவு பேசட்டுமோ பேசட்டும்" என்றார்.

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