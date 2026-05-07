விஜய் பதவியேற்க காலதாமதமின்றி அனுமதிக்க வேண்டும்- ஆளுநருக்கு சிபிஎம் வலியுறுத்தல்
Published : May 7, 2026 at 3:47 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பதவியேற்க காலதாமதமின்றி அனுமதிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கு சிபிஎம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் உருவெடுத்துள்ள போதிலும் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ஆட்சியமைக்க விஜய்க்கு அழைப்பு விடுக்காதது தமிழ்நாடு அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரண்டு முறை சந்தித்து விஜய் விளக்கம் அளித்திருந்த போதும் ஆளுநர் அழைக்கவில்லை.
இந்த நிலையில், விஜய்யை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும், சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க கால அவகாசமும் வழங்க வேண்டும் என்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், திரைப் பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோர் ஆளுநரை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பதவியேற்க காலதாமதமின்றி அனுமதிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு ஆளுநரை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்தவொரு கட்சிக்கோ அல்லது கூட்டணிக்கோ ஆட்சி அமைக்கும் வகையில் தமிழக மக்கள் தீர்ப்பு வழங்கவில்லை. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வழங்கி தவெகவை தனிப்பெரும் கட்சியாக தமிழக மக்கள் தேர்வு செய்துள்ளனர்.
தனிப்பெரும் கட்சி என்ற அடிப்படையில் தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய் மட்டுமே ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியிருக்கிறார். ஆளுநர் மூலம் அரசியல் சாசனத்திற்கு விரோதமாக நடந்து கொள்வது, தனது அரசியல் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வது என்ற அணுகுமுறையை பிஜேபி கடைபிடித்து வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாகவே தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவரை பதவியேற்க அழைக்காமல் காலம் கடத்தி வருகிறார். இது ஏற்புடையதல்ல.
எனவே, வேறு யாரும் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோராத நிலையில் தனிப்பெரும் கட்சியாக வெற்றிபெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் ஜோசப் விஜய்யை தமிழக ஆளுநர் உடனடியாக பதவியேற்க அழைப்பு விடுக்க வேண்டுமென மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்துகிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
5 எம்எல்ஏக்களை கொண்டுள்ள காங்கிரஸ் கட்சி மட்டுமே தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது. இருப்பினும், ஆட்சியமைப்பதற்கு இன்னும் ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தேவைப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.