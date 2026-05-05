ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு ஆளுநருக்கு தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம்
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியான நிலையில், விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது
Published : May 5, 2026 at 10:52 AM IST
சென்னை: தனிப் பெரும் கட்சியான தவெகவை ஆட்சி அமைக்குமாறு அதன் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92 சதவீத வாக்குகள் பெற்று, 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆளும் கட்சியான திமுக 24.19 சதவீத வாக்குகள் பெற்று, 59 இடங்களிலில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் எதிர்க்கட்சியாக திமுக மாறியுள்ளது. எதிர்க்கட்சியாக இருந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதிமுக, 21.21 சதவீத வாக்குகள் பெற்று 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் சட்டப் பேரவையில் அதிமுக 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களிலும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவை தலா 2 தொகுதிகளிலும், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் ஒரு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 4 இடங்களிலும், பாரதிய ஜனதா கட்சி, அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆகியவை தலா 1 இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் ஆட்சியமைக்க 118 இடங்களில் தேவைப்படும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. அதிலும் விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி என இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளதால் ஒரு தொகுதியை இழக்க நேரிடும். அந்த வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 தொகுதிகளே பெற்றுள்ளது. எனவே ஆட்சி அமைக்க 11 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், அதை விஜய் எப்படி சமாளிக்க போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலையில் தனிப் பெரும் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகருக்கு தவெக தலைவர் விஜய் இமெயில் மூலம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். மேலும் 2 வாரங்களில் பெரும்பான்மை நிருபிப்பேன் என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதனையடுத்து ஆளுநர் பெரும்பான்மை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கடிதம் கேட்பாரா? அல்லது 2 வாரம் கால அவகாசம் தருவாரா?என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.