விஜய், சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு - விசாரணை ஒத்திவைப்பு
விஜய் தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு மனுவும் தாக்கல் செய்யப்படாததால் வரும் 15-ம் தேதி நேரிலோ அல்லது இன் கேமரா முறையிலோ அவர் ஆஜராகி தனது விளக்கத்தை தெரிவிப்பார் எனவும் வழக்கறிஞர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 20, 2026 at 1:35 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் மனைவி சங்கீதா தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கு விசாரணை வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது
நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய்யிடம் அவரது மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி, கடந்த பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி செங்கல்பட்டு மாவட்டம் முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த வழக்கு திரைத்துறையிலும், அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில் சங்கீதா செங்கல்பட்டு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், கடந்த 1998-ல் பதிவு திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில், 1999-ல் சென்னையில் முறையாக திருமணம் நடைபெற்றது.
இருவருக்கும் மகன் மற்றும் மகள் உள்ளனர். திருமணத்தின் ஆரம்ப காலகட்டம் அமைதியாக இருந்த நிலையில், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முதல் தனது கணவர் விஜய் நடிகை ஒருவருடன் திருமணத்திற்கு மீறி உறவில் இருந்ததாக சந்தேகித்து, மன உளைச்சல் ஏற்பட்டது என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அதே போல் இது குறித்து பல முறை சமரச பேச்சு வார்த்தைகள் நடத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. மேலும் கடந்த நான்கு வருடங்களாக ஒரே வீட்டில் வசித்தும் தனித்தனியாகவே வாழ்ந்து வரும் நிலை உள்ளது என தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த விவகாரம் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியான சர்ச்சை பதிவுகள், தமக்கும், தனது குழந்தைகளுக்கும் அவமானத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் திருமணத்தை ரத்து செய்து விவாகரத்து வழங்கவும், நீலாங்கரையில் உள்ள தனது கணவர் விஜய் இல்லத்தில் உரிமை அல்லது நிரந்தர பராமரிப்பு தொகை வழங்கவும், இந்த வழக்கை இன் கேமரா முறையில் விசாரிக்கவும் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இதனையடுத்து இந்த விவாகரத்து வழக்கு செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி உத்தரவிடப்பட்டது. அதனடிப்படையில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 26 ஆம் தேதி விஜய் மனைவி சங்கீதா தாக்கல் செய்த விவாகரத்து வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இரு தரப்பினருக்கும் நீதிமன்றம் சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டு, ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி (இன்று) விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும் விஜய் மற்றும் சங்கீதா இருவரும் பொதுவெளியில் பிரபலமானவர்கள் என்பதால், அவர்கள் நேரில் ஆஜராவதில் உள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் இதர சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் ஆஜராக அனுமதி கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் சங்கீதா தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது விஜய் மற்றும் சங்கீதா தரப்பிலிருந்தும் வழக்கறிஞர்கள் மட்டுமே நீதிமன்றத்திற்கு வருகை தந்திருந்தனர். வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிபதிகள், நீதிமன்றத்தில் வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் எப்போது நேரில் ஆஜராகுவார்கள் என கேட்ட போது, ஜூன் மாதம் ஆஜராக வாய்ப்புள்ளது என வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து வழக்கு விசாரணையை ஜூன் மாதம் 15 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
அதன்படி வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி இருவரும் விவாகரத்து வழக்கில், செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆதரவாகி, தனது தரப்பு விளக்கத்தை அளிப்பார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல், தற்போது வரை சங்கீதா தரப்பில் மட்டுமே விவாகரத்து கேட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. விஜய் தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு மனுவும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை, இதனால் வரும் 15ஆம் தேதி நேரிலோ அல்லது இன் கேமரா முறையில், விஜய் ஆஜராகி தனது விளக்கத்தை தெரிவிப்பார் எனவும் வழக்கறிஞர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.