11 கி.மீ. தூரத்திற்கு 'ரோடு ஷோ' சென்ற விஜய்; நெல்லை மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு

மைக்கில் பேசக்கூடாது, வாகனத்தில் இருந்து கீழே இறங்கக்கூடாது போன்ற பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் விஜய்க்கு ரோடு ஷோ நடத்த காவல் துறை அனுமதி அளித்திருந்தது.

நெல்லையில் ரோடு ஷோ சென்ற விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 8, 2026 at 5:42 PM IST

திருநெல்வேலி: 11 கி.மீ. தூரத்திற்கு சாலை வலம் (ரோடு ஷோ) சென்ற தவெக தலைவர் விஜய்க்கு வழிநெடுகிலும் பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும், மாவட்ட வாரியாகச் சென்று பொதுமக்களைச் சந்தித்து வாக்குச் சேகரித்து வருகிறார்.

சென்னையில் இருந்து இன்று காலை தனி விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த விஜய், பின்னர் சாலை மார்க்கமாக, திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை, கேடிசி நகர் பகுதியில் உள்ள பிரச்சார திடலை பகல் 01.00 மணிக்கு வந்தடைந்தார். அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில் விஜய், தேர்தல் பிரச்சார உரையாற்றினார். அப்போது திமுக மீது கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்தவர், திருநெல்வேலி தவெக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவும் திரட்டினார்.

அதைத் தொடர்ந்து, தாழையூத்தில் இருந்து தச்சநல்லூர், வண்ணாரப்பேட்டை, பாளையங்கோட்டை வழியாக சுமார் 11 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு விஜய் ரோடு ஷோ சென்றார். அப்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களும் விஜய்க்கு வழிநெடுகிலும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். வாகனத்தில் நின்றவாறு சாலையின் இருமருங்கிலும் கூடியிருந்த பொதுமக்களை பார்த்து கையசைத்தவாறு விஜய்க்கு வாக்குச் சேகரித்தார்.

வழிநெடுகிலும் செங்கோல், கூல்ட்ரிங்ஸ் பாட்டில்கள், வெற்றிக்கோப்பைப் போன்றவற்றை விஜய்க்கு வழங்கி தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகமடைந்தனர். பதிலுக்கு பொதுமக்கள் மீது விஜய் உற்சாகமாய் பூக்களைத் தூவினார். ரோடு ஷோவை முடித்துக் கொண்டு விஜய் தூத்துக்குடி சென்றார்.

மைக்கில் பேசக்கூடாது, வாகனத்தில் இருந்து கீழே இறங்கக்கூடாது போன்ற பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் விஜய்க்கு ரோடு ஷோ நடத்த காவல் துறை அனுமதி அளித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்னதாக, விஜய்யின் பிரச்சார வாகனத்தை யாரும் பின்தொடர வேண்டாம், முதியவர்கள், குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகள் உள்ளிட்டோர் விஜய்யின் பிரச்சாரத்தை வீட்டில் இருந்தபடியே தொலைக்காட்சி அல்லது யூடியூப் வழியாக நேரலையாகக் காணுமாறு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை அறிவுறுத்தியிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எனினும், இன்றைய பிரச்சாரத்தின்போதும் இளைஞர்கள் சிலர் தங்களது இருசக்கர வாகனங்களில் விஜய்யின் வாகனத்தைப் பின்தொடர்ந்து விபத்தில் சிக்கினர்.

