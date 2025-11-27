அண்ணன் செங்கோட்டையனின் அனுபவம் தவெகவிற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் - வீடியோ வெளியிட்ட விஜய்
அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்த செங்கோட்டையன், இன்று தவெக தலைவர் விஜயை சந்தித்து அக்கட்சியில் இணைந்தார்.
சென்னை: செங்கோட்டையன் அரசியல் அனுபவமும், அரசியல் களப்பணியும் நம்முடைய தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும் உறுதுணையாக இருக்கும் என தவெக தலைவர் விஜய் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.
50 ஆண்டுகாலத்திற்கும் மேலாக அதிமுகவில் பயணித்து வந்த முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கும், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக கருத்து மோதல் நிலவி வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த அக்டோபர் 30ஆம் தேதி நடந்த பசும்பொன் தேவர் குருபூஜைக்கு பிறகு அடிப்படை கட்சி உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டார் செங்கோட்டையன்.
இதனையடுத்து, அவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையப் போவதாக கடந்த சில நாட்களாக செய்திகள் வெளிவந்த நிலையில், அதனை உறுதி செய்யும் விதமாக நேற்று (நவ.26) தவெக தலைவர் விஜயை நேரில் சந்தித்து 2 மணி நேரம் செங்கோட்டையன் உரையாடினார். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை 10 மணியளவில் பனையூரில் உள்ள தவெக அலுவலத்தில் வைத்து அனைத்து நிர்வாகிகளின் முன்னிலையில் செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார்.
அவருக்கு தவெக தலைமை நிர்வாக குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஈரோடு, கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர் மாவட்ட அமைப்பு செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளர்கள் 50க்கும் மேற்பட்டோருக்கும் தவெகவில் இணைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து தவெக தலைவர் விஜய் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “ஒரு 20 வயது இளைஞராக இருந்தபோதே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரை நம்பி அவரது மன்றத்தில் இணைந்தவர் செங்கோட்டையன். அந்த சிறு வயதிலேயே எம்.எல்.ஏ என்ற பெரும் பொறுப்பை ஏற்றவர். பின்னர் அதிமுக இயக்கத்தில் இரு பெரும் தலைவர்களுக்கு நம்பிக்கைக்கு உரியவராக அரசியல் களத்தில் இருந்தவர்.
இப்படி 50 வருடங்களாக ஒரே இயக்கத்தில் இருந்தவர் அண்ணன் செங்கோட்டையன். இன்று அவருடைய அரசியல் அனுபவமும், அரசியல் களப்பணியும் நம்முடைய தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் அவருக்கும், நம்மோடு இணைந்து பணியாற்ற நம்முடன் கைகோர்க்கும் அனைவருக்கும் மக்கள் பணியாற்ற வரவேற்கிறேன். நல்லது நடக்கும், நல்லதே நடக்கும், நல்லது மட்டுமே நடக்கும், வெற்றி நிச்சயம்” என கூறியுள்ளார்.