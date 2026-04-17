பெரம்பூர் தொகுதியில் நாளை வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்க விஜய் திட்டம்

தண்டையார்பேட்டை ஹைரோடு, நேரு நகர், எருக்கஞ்சேரி பிரதான சாலை, அண்ணா சாலை, டி.எச் சாலை, ஆகிய பகுதிகளில் அவர் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.

பெரம்பூர் பகுதியில் வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்ட விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 17, 2026 at 10:47 PM IST

சென்னை: பெரம்பூர் தொகுதியில் நாளை வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்க தவெக தலைவர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. இதில், விஜய்-யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடுகிறது. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார்.

மேலும், இந்த தேர்தலையொட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பரப்புரை செய்து வருகிறார். அந்தவகையில் நாளைய (ஏப்ரல் 18) தினம் அவர் சென்னை பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்க திட்டமிடப்பட்டிருப்பது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது.

முன்னதாக கடந்த மார்ச் 30ஆம் தேதி, பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் தனது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்த கையோடு பெரம்பூர் பகுதிகளில் தன் முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தேர்தல் பிரச்சாரம் நடத்தி வரும் விஜய் சென்னையிலும் பல்வேறு பகுதிகளில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.

குறிப்பாக, அண்மையில் சென்னை தியாகராய நகர், மயிலாப்பூர் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ரோடு ஷோ மூலமாக தேர்தல் பிரச்சாரத்தை நடத்தினார். இந்த நிலையில் நாளை பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு போராடியது; தமிழ்நாடு வென்றது - முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்

அதன்படி பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தண்டையார்பேட்டை ஹைரோடு, நேரு நகர், எருக்கஞ்சேரி பிரதான சாலை, அண்ணா சாலை, டி.எச் சாலை, ஆகிய பகுதிகளில் அவர் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்கான நேர அனுமதியை தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக தரப்பில் கோரப்பட்டுள்ளது. காலை 10 முதல் 1 மணி வரையிலும், மாலை 4 முதல் 6 மணி வரையில் நேர அனுமதி கேட்டு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தின் நேர அனுமதியை பொறுத்து விஜய் பிரச்சாரம் செய்யும் நேரம் இறுதி செய்யப்படும்.

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் இன்று பெரம்பூர் தொகுதியில் உள்ள தவெக தேர்தல் பணிமனையை நேரில் பார்வையிட்டார். மேலும், அங்குள்ள பெரம்பூர் தொகுதி மக்களின் குறைகளையும் அவர் கேட்டறிந்தார்.

மேலும், நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற தேர்தல் அறிக்கை வெளியீட்டு நிகழ்வில், அனைத்து வாக்காளர்களும் தங்களது வீட்டின் முன் விசில் சின்னம் பொருந்திய கோலம் இட்டு தங்களது ஆதரவை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருந்தார். அதனை வெளிப்படுத்தும் விதமாக பெரம்பூர் தொகுதியில் உள்ள தவெக தேர்தல் பணிமனையில் விசில் சின்னம் கொண்ட கோலம் போடப்பட்டது.

