சிபிஎம், சிபிஐ தலைவர்களை நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்த விஜய்

மதவாத சக்திகளை தமிழகத்தில் நுழைய அனுமதிக்க மாட்டேன் என தவெக தலைவர் விஜய் உறுதியளித்துள்ளார் என்று சிபிஎம் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய்யை வரவேற்ற சிபிஎம் தலைவர்கள்
Published : May 8, 2026 at 10:56 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் மூத்த தலைவர்களை தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஆட்சியமைக்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகியவை ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.

இதையடுத்து, தவெக தலைவர் விஜய், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காக அவர்களின் கட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்தார். அவரை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம், அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.

விஜய் உடனான சந்திப்பிற்கு பிறகு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு பெரும்பான்மை இருப்பதால் தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அவர் ஆதரவு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை காண்பிக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். இதையடுத்து ஆதரவு கோரி எங்களுக்கு தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம் எழுதியிருந்தார்.

இதையடுத்து, சிபிஎம் செயற்குழு மற்றும் மாநில குழுக் கூடி ஆலோசித்த்து முடிவெடுத்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவு தருவதாக அறிவித்துள்ளோம். எங்களிடம் பேசிய விஜய், இக்கட்டான நேரத்தில் ஆதரவு கொடுத்ததற்கு நன்றி என்று கூறினார். நல்லாட்சியை கொடுப்பேன் என்றும், ஏதேனும் குறை இருந்தால் சரி செய்வேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். மக்களுக்கு விரோதமாக எதையும் அரசு செய்யாது என்றும், மதவாத சக்திகளுக்கு தமிழகத்தில் இடம் தர மாட்டோம் என்றும் உறுதியளித்தார்.

திமுகவுடன் 8 ஆண்டுகள் பயணித்து உள்ளோம். மதவாத சக்திகள் வராமல் இருக்க தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவளித்தது போல், மதவாத சக்திகள் வராமல் இருக்க திமுக வுடனும் இணைந்து பயணிப்போம்" என்று தெரிவித்தார்

சிபிஐ தலைவர்களை நேரில் சந்தித்த விஜய்

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில அலுவலகத்தில் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் உள்ளிடவர்களை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார். இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தவெக தலைவர் விஜய், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்தார். அவர் எங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். நாங்களும் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தோம்.

ஜனநாயக அடிப்படையில், உழைக்கும் மக்களின் நலன் சார்ந்த அடிப்படையில் நாங்கள் செயல்படுவோம். விஜயும் செயல்படுவார். மக்கள் நலன் சார்ந்து செயல்படும்போது, இந்த அரசு நிலைத்து ஆட்சி செய்யும். இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் விஜய் பதவி ஏற்பார். அதன் பிறகு அவரை சந்தித்து பேசுவோம். எங்களின் கருத்துகளை பரிமாறிக்கொள்வோம். உழைக்கும் மக்களின் உரிமை சார்ந்த நலன்களுக்கு தொடர்ந்து பாடுபடுவோம்" என்று தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு வந்த விஜய், நிர்வாகிகளை சந்தித்து புறப்படும் போது காரில் ஏறி அமர்ந்தார். அவரிடம் வாசலில் ஐயா நல்லக்கண்ணுவின் உருவப்படம் இருப்பது பற்றியும், அவருக்கு மரியாதை செலுத்துமாறும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதைத்தொடர்ந்து காரில் இருந்து இறங்கிய விஜய், ஐயா நல்லக்கண்ணுவின் உருவப்படத்திற்கு மலர்களை தூவி மரியாதை செலுத்தி விட்டு புறப்பட்டு சென்றார். சிபிஐ அலுவலகம் வந்த விஜய்க்கு ஏராளமான தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் வரவேற்பு கொடுத்தனர். அவர்களுக்கு கைகளை அசைத்தவாறு விஜய் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

