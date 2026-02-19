ETV Bharat / state

வேலூரில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு: 33 ஏக்கரில் பிரமாண்ட ஏற்பாடுகள்

வேலூர் அகரம்சேரியில் நடைபெறவுள்ள இந்த நிகழ்ச்சியில் 5,000 பேர் அமரும் வகையில் நாற்காலிகள், தொண்டர்கள் வெயிலில் நிற்காமல் இருப்பதற்காக பெரிய அளவில் பந்தல் அமைக்கும் பணியும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

வேலூரில் விஜய் மக்கள் சந்திப்புகான ஏற்பாடுகள்
விஜய் மக்கள் சந்திப்புகான ஏற்பாடுகள் தொடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 19, 2026 at 1:16 PM IST

1 Min Read
வேலூர்: சேலத்தை தொடர்ந்து வேலூரில் நடைபெறவுள்ள விஜய் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்காக 33 ஏக்கரில் பிரமாண்ட ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

வேலூர் மாவட்டம் அகரம்சேரி பகுதியில் வரும் 23-ம் தேதி நடைபெற உள்ள மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்காக விரிவான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. விஜய் கலந்து கொள்ளும் இந்த நிகழ்வுக்காக 33 ஏக்கர் பரப்பளவிலான நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, தளத்தை சமன் செய்யும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இதுவரை நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டங்கள் அனைத்தும் திறந்தவெளி மைதானங்களில் பந்தல் அமைக்காமல், அமர்வதற்கான நாற்காலிகள் இல்லாமலேயே நடத்தப்பட்டன.

ஆனால், வேலூர் அகரம்சேரியில் நடைபெறவுள்ள இந்த நிகழ்ச்சியில் முதன்முறையாக 5,000 பேர் அமரும் வகையில் நாற்காலிகள் போடப்படவுள்ளன. மேலும், தொண்டர்கள் வெயிலில் நிற்காமல் இருப்பதற்காக பெரிய அளவில் பந்தல் அமைக்கும் பணியும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே 5,000 நாற்காலிகளிலும் தண்ணீர் பாட்டில்கள் மற்றும் சிற்றுண்டிகள் வைக்கப்படும் என நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர். வெயில் தாக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்த மாற்றங்களுக்கு முக்கிய காரணமாக சேலம் நகரில் நடைபெற்ற முந்தைய கூட்டம் தான். அப்போது விஜயை காண அதிக அளவில் திரண்ட தொண்டர்கள் கடும் வெயிலால் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். வெப்பத்தை சமாளிக்க முடியாமல் சுராஜ் என்ற இளைஞர் உயிரிழந்தார். அதனை கருத்தில் கொண்டு இம்முறை பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

போலீசாரின் அனுமதி படி, காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இது வெயில் அதிகமாக இருக்கும் நேரம் என்பதால் பந்தல் மற்றும் நாற்காலி ஏற்பாடுகள் அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்காக 5,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி பாஸ் வழங்கப்படும் என தெரிகிறது. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறையில் கூட்டத்தை நடத்த நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. 'வெயில் ஊர்’ என்று அழைக்கப்படும் வேலூரில் தற்போது வெப்பம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தொண்டர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த முறையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

