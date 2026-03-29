சிறுபான்மை மக்களுக்கு விஜய் இதுவரை செய்தது என்ன? கருணாஸ் கேள்வி

சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளையெல்லாம் அவ்வளவு எளிதில் யாராலும் கவர முடியாது என கருணாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கருணாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 29, 2026 at 7:59 PM IST

சென்னை: சிறுபான்மைகள் வாக்குகளை பிரிக்கலாம் என்ற நோக்கம் எப்போதும் நிறைவேறாது என முக்குலத்தோர் புலிப்படை தலைவர் கருணாஸ் நடிகர் விஜய்யை விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வேட்பாளர்கள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர். அதேபோல், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பிற கட்சியைச் சார்ந்தவர்களும் அவரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

அந்தவகையில், முக்குலத்தோர் புலிப்படை கட்சியின் தலைவர் கருணாஸ், திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினை இன்று (மார்ச் 29) நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "இதுவரை விஜய் என அறியப்பட்டவர் இப்பொழுது ஜோசப் விஜய் என சொல்கிறார். ஒரு வருடத்திற்கு முன் அவரின் தந்தை சந்திரசேகர், தாய் மதத்திற்கு திரும்பி விட்டதாக சொல்கிறார். அப்படி என்றால் இவர் யார் என்கிற கேள்வி இருக்கிறது? நீங்க ஒரு கட்சியின் தலைவர் பொறுப்பை உணர்ந்து பேச வேண்டும்" என்றார்.

இதையடுத்து சிறுபான்மையினரின் வாக்கை வாங்க இப்படி பேசுகிறார்களா? என்கிற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளையெல்லாம் அவ்வளவு எளிதில் கவர முடியாது. அவர்களின் நோக்கம் வேண்டுமானால் அப்படி இருக்கலாம்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: ராணிப்பேட்டையில் ரூபாய் 1.57 லட்சம் பறிமுதல்

மேலும் பேசிய அவர், "இதுவரை விஜய் அந்த மக்களுக்காக குரல் கொடுத்துள்ளாரா? இதுவரை எப்போதாவது கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறாரா? இல்லை ஏதாவது நிகழ்ச்சியைதான் நடத்தி இருக்கிறாரா? எதையுமே அவர் செய்யவில்லை" என்றார்.

சிவகங்கையில் போட்டியிடுவது தொடர்பாக பேசிய அவர், "முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எனக்கு சிவகங்கை தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாளை ஒரு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து சிவகங்கையில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்க உள்ளேன். மக்கள் நலத்திட்டங்களை மக்களிடம் எடுத்து சொல்லி பிரச்சாரத்தில் வாக்குகளை சேகரிப்போம். திமுக-வில் போட்டியிடுவதற்கு பலர் வாய்ப்புக் கேட்டனர். நாங்களும் 5 தொகுதிகள் போட்டியிடுவதற்கு கேட்டோம். ஆனால் சிவகங்கை தொகுதிதான் அளித்தார். வாய்ப்பு கிடைக்காதவர்கள் கட்சிக்காக தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும்" என கருணாஸ் கூறினார்.

