தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதல்வர் விஜய் தான்; ஈடிவி பாரத் பிரத்யேக பேட்டியில் செங்கோட்டையன் உறுதி
திருநெல்வேலி கேடிசி நகர் பகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் நாளை (ஏப்.8) தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார்.
Published : April 7, 2026 at 8:51 PM IST
- BY ஆர்.மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சர் விஜய் தான் என்று ஈடிவி பாரத்துக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் செங்கோட்டையன் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23ம் தேதி நடைபெறும் நிலையில் மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது வேட்புமனுத் தாக்கல் நிறைவடைந்து இன்று அந்த மனுக்கள் மீதான பரிசீலனையும் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. அடுத்த கட்டமாக வேட்பாளர்கள் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபடத் தொடங்கியுள்ளனர். தலைவர்களும் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நாளை திருநெல்வேலி கேடிசி நகர் பகுதியில் நடைபெறும் பிரச்சார கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார். இதற்காக அந்த கட்சி சார்பில் கேடிசி நகரில் பிரமாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏற்கெனவே பல்வேறு இடங்களில் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு போலீசார் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகின்றனர் இதன் காரணமாக பல இடங்களில் அவரது பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
51 நிபந்தனைகள்
திருநெல்வேலியிலும் நாளை நடைபெறும் பிரச்சாரத்திற்கு காவல்துறை சார்பில் 51 நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. காவல் துறையினர் விதித்த நிபந்தனைகளுடன் சுமூகமாக கூட்டத்தை நடத்தி முடிப்பது தொடர்பாக கட்சியின் மூத்த நிர்வாகியும் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சருமான செங்கோட்டையன், தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்சி ஆனந்த் ஆகியோர் இன்று திருநெல்வேலியில் முகாமிட்டு பிரச்சார ஏற்பாடுகளை கவனித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக கூட்டத்தில் தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் பாதுகாப்பாக கூட்டத்தை நடத்தி முடிப்பது குறித்தும், தொண்டர்கள் வரம்பு மீறாமல் பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்பது குறித்தும் அவர்கள் உள்ளூர் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.
தமது பரபரப்பான தேர்தல் பணிகளுக்கு இடையே, தவெக மூத்த நிர்வாகியான செங்கோட்டையன் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சர் விஜய் தான் என்று ஆணித்தரமாக தெரிவித்தார்.
நெல்லை வண்ணாரப்பேட்டை தனியார் ஹோட்டலில் தங்கி இருந்த செங்கோட்டையனிடம் ஈடிவி பாரத் சார்பில் பிரத்யேக பேட்டி எடுக்கப்பட்டது. திருநெல்வேலியில் நாளை நடைபெறும் விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரம் குறித்து அவரிடம் கேட்டபோது, "இந்த நிகழ்வுக்காக சிறப்பான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன" என்றார்.
வடமாவட்டங்களில் தான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு அதிக ஆதரவு இருப்பதாகவும், தென் மாவட்டங்களில் குறைவான ஆதரவே இருப்பதாகவும் பேசப்படுகிறதே? என்று கேட்டபோது, :தமிழக முழுவதும் ஒரே நிலைதான் தமிழ்நாட்டில் இவரை தவிர வேறு யாருக்கும் மக்கள் செல்வாக்கு இல்லை. எனவே விஜய் தான் தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சர்" என்று செங்கோட்டையன் கூறினார்.
தாம் சந்திக்கும் முதல் தேர்தலிலேயே தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து களம் காண்கிறது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சர் விஜய் தான் என்று செங்கோட்டையன் கூறியிருப்பது அரசியல் களத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.