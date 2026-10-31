முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கான கல்வி விருதுகள் வழங்கும் விழா - த.வெ.க தரப்பில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
சென்னை நீலாங்கரையில் அமைந்துள்ள ஆர்.கே. கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடைபெறவுள்ள கல்வி விருதுகள் வழங்கும் விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
Published : October 31, 2026 at 2:47 PM IST
சென்னை: த.வெ.க சார்பில் நவம்பர் 4ஆம் தேதி நடைபெறும் மாணவர்களுக்கு கல்வி விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கிறார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்களைப் பாராட்டி, கல்வி விருதுகள், ஊக்கத்தொகை மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் விழா வரும் நவம்பர் 4-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கிக் கௌரவிக்க உள்ளார்.
சென்னை நீலாங்கரையில் அமைந்துள்ள ஆர்.கே. கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடைபெறவுள்ள இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவர்களின் கல்விச் சாதனைகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இந்த விருது வழங்கும் விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் முதற்கட்டமாக அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்கள் இந்த விழாவில் பங்கேற்க உள்ளனர். மாணவர்களின் சாதனைகளைப் பாராட்டுவதுடன், அவர்களின் உயர்கல்வி மற்றும் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் கல்வி ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்பட உள்ளது.
இதனிடையே, கல்வி விருதுகள் விழாவில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோருக்கான அனுமதி பாஸ்களைப் பெறுவதற்காக, சம்பந்தப்பட்ட ஐந்து மாவட்டங்களின் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள், அமைச்சர் ஆனந்தை நேரில் சந்தித்துள்ளனர். அப்போது விழாவில் பங்கேற்க வேண்டிய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கான அனுமதி பாஸ்களை, நிர்வாகிகள் பெற்றுச் சென்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து மற்ற மாவட்டங்களை சேர்ந்த நிர்வாகிகளும் பனையூரில் உள்ள தவெக கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்து பாஸ்களை வாங்கி செல்ல உள்ளனர். இந்த கல்வி விருது வழங்கும் விழாவானது, கடந்த 2023 தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், மாணவர்களின் கல்விச் சாதனைகளைப் பாராட்டி அவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் நடைபெறும் இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் நேரடியாகப் பங்கேற்க உள்ளதால், தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.