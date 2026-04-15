பெரியார் கொள்கைகள் பற்றி விஜய்க்கு எதுவும் தெரியாது; கோவை பரப்புரையில் கி.வீரமணி பிரத்யேக பேட்டி

தமிழகத்தின் தட்பவெப்பநிலை தெரியாமல் ஹெலிகாப்டரில் பறப்பவர்களுக்கு அடிமட்ட மக்களின் உணர்வுகள் புரிய வாய்ப்பில்லை என்று பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் ஹெலிகாப்டர் பயணத்தை மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

திராவிடர் கழக தலைவர் வீரமணி பேட்டி
Published : April 15, 2026 at 7:44 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பெரியார் கொள்கையை பற்றி தவெக தலைவர் விஜய்க்கு எதுவும் தெரியாது என திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி விமர்சித்துள்ளார்.

திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி கோவையில் உள்ள தனியார் ஓட்டலில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "தமிழகம் முழுவதும் தான் மேற்கொண்ட சுற்றுப்பயணத்தின் வாயிலாக மக்கள் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் மீது மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார்கள். மத்திய அரசு எத்தகைய அதிகார துஷ்பிரயோகங்களைச் செய்தாலும், எத்தனை அதிகாரிகளை மாற்றினாலும் தமிழக மக்கள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சியின் பக்கமே உறுதியாக நிற்கிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க முடிகிறது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழகத்தின் தட்ப வெப்பநிலை தெரியாமல் ஹெலிகாப்டரில் பறப்பவர்களுக்கு அடிமட்ட மக்களின் உணர்வுகள் புரிய வாய்ப்பில்லை. பாஜகவினர் காட்டும் அதீத வேகம் வரும் தேர்தல் முடிவு வெளியாகும் வரை மட்டுமே இருக்கும். அதன் பிறகு அவர்களின் பொய் பிரச்சாரங்கள் அனைத்தும் தவிடு பொடியாகும். பிரதமர் மோடி மகளிர் இடஒதுக்கீடு பற்றிப் பேசி வருவது தேர்தல் நேரத்து நாடகம் மட்டுமே. 2029-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகுதான் அது நடைமுறைக்கு வரும் என்று தெரிந்தே பெண்களை ஏமாற்றும் நோக்கில் பிரதமர் இத்தகைய வாக்குறுதிகளை அளித்து வருகிறார்" என்று குற்றஞ்சாட்டினார்.

நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இளைஞர்கள் மின்சாரத்தைத்தான் நம்ப வேண்டுமே தவிர, தற்காலிகமாக மின்னும் மின்மினிப் பூச்சிகள் அல்ல. தமிழகத்தில் நிலவும் அரசியல் சூழலில் மக்கள் தெளிவான முடிவை எடுப்பார்கள். மதவாத சக்திகளுக்கு தமிழக மண்ணில் இடமில்லை" என்றார்.

தொடர்ந்து, ஈடிவி பாரத்திற்கு கி.வீரமணி பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பெரியார் கொள்கை என்னவென்று தெரியாது. பெரியார் படத்தை பிரச்சார வாகனத்திலும், மேடையிலும் படமாக மட்டுமே பார்க்கிறார். கொள்கையாக பார்க்கவில்லை" என்றார்.

தொடர்ந்து கிணத்துக்கடவு, சூலூர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். சூலூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பள்ளபாளையம் பகுதியில் திமுக வேட்பாளர் தளபதி முருகேசன் ஆதரித்து உரையாற்றிய அவர், "முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான இந்த ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக பெண்களுக்கான உரிமைத்தொகை சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

அந்த திட்டத்தை முடக்கும் வகையில் பாஜக அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. இறுதியாக தேர்தல் சமயத்தில் அத்திட்டத்தை நிறுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு முயற்சி மேற்கொண்ட நிலையில், மு.க.ஸ்டாலின் அதனை தவுடுபொடியாக்கி தேர்தலுக்கு முன்பாகவே மகளிர் வங்கிக்கணக்கில் பணத்தை செலுத்தினார். மீண்டும் திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் தமிழகத்துக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும். குறிப்பாக பெண்களுக்கு பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்கள் செயல்படுத்துவார்கள்" என்று கி.வீரமணி பேசினார்.

