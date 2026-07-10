கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறார்: டி.கே.எஸ். இளங்கோவன்
கரூரில் இடைத்தேர்தல் வருவதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு உயிரிழந்தவர்களுக்கு அரசு பணி வழங்கப்படுவதாக டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்தார்.
Published : July 10, 2026 at 5:47 PM IST
சென்னை: மக்களை முட்டாள்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டு முதல்வர் விஜய் பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருவதாக திமுக மூத்த தலைவர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக செய்தி தொடர்பு பிரிவு தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக இதை விட மோசமான ஒரு பொய்யை ஒரு முதலமைச்சர் சொல்ல முடியாது. பொதுமக்கள் மயக்கம் அடைந்து விழுந்ததற்கு காரணம் காவல்துறை அல்ல. ஒரு மனிதனை கூட்ட நெரிசலில் உச்சி வெயிலில் குடிக்க தண்ணீர் கூட இல்லாமல் உணவு இல்லாமல் 10 மணி நேரம் நிற்க வைத்தால், ஆங்காங்கே நூறு பேர் மயக்கம் போட்டு விழுந்தார்களே தவிர ஒரே இடத்தில் 100 பேர் மயக்கம் போட்டு விழவில்லை.
11 மணிக்கு விஜய் சரியான நேரத்திற்கு வந்து பேசி இருந்தால் பொதுமக்கள் அவரை பார்த்து விட்டு வீடு சென்று இருப்பார்கள். இரவு 7.30 மணி வரை ஒரே இடத்தில் பொதுமக்களை நிக்க வைத்ததன் காரணமாகத்தான் பொதுமக்கள் மயங்கி விழுந்தார்கள். அங்கே கலவரம் நடைபெறவில்லை, தள்ளுமுள்ளு நடைபெறவில்லை.
தண்ணீர் இல்லாமல், உணவு இல்லாமல் வெகு நேரம் இருந்தால் பலர் மயங்கி விழுந்தார்கள். இதை சாதாரண அடிப்படை அறிவுள்ள மனிதர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். இந்த விவகாரத்திலும் சினிமா வசனம் யாராவது எழுதிக் கொடுத்தால்தான் பேச வேண்டும் என்று விஜய் நினைக்கிறாரா? என்று தெரியவில்லை.
அன்று பாதிக்கப்பட்ட நூறு பேரில், 60 பேரின் உயிரை முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காப்பாற்றி இருக்கிறார். இதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு மக்களை முட்டாள்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டு பொய் பிரச்சாரம் செய்கின்ற வேலையை விஜய் தொடர்ந்து செய்து வருகிறார். கரூரில் நடைபெற்றது இயற்கை இறப்பு, இயற்கையாக நடைபெற்ற ஒன்று. கூட்டத்தில் கீழே விழுந்தவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட இல்லாத ரசிகர் கூட்டத்திற்கு நடுவே இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.
குடிக்க தண்ணீர் இல்லாமல் மயக்கம் போட்டு விழுந்ததை கலவரம் என்று எப்படி சொல்ல முடியும். மக்களை காக்க வைக்க வேண்டும் ஏழரை மணி வரை நிற்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே விஜய் செயல்பட்டுள்ளார். நாமக்கலில் இருந்து கரூருக்கு காரில் வந்தால் 50 நிமிடங்கள் தான் ஆகும். ஆனால் அங்கிருந்து வர எனக்கு ஏழரை மணி நேரம் ஆனது என்று சொன்னதே பெரிய பொய். இந்த பொய்யை முதல்வர் சொல்லி வருகிறார். விபத்துகளில் மரணம் அடைந்தவர்களுக்கு பணிநியமன ஆணை வழங்குவது தவறானது என ஏற்கனவே ஒரு வழக்கில் நீதிமன்றமே தெரிவித்துள்ளது.
அரசு ஊழியராக இருந்து இறந்து போனால் அவருடைய பணியை அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கு கொடுப்பது இயல்பு. கரூரில் இடைத்தேர்தல் வரப்போகிறது, இந்த மக்கள் நம் மீது கோபம் கொள்ளக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக செய்யும் செயல் இது. திமுகவும் அதிமுகவும் கூட்டுக் களவாணியா என்று இடைத்தேர்தலில் தெரிந்துவிடும். 54 ஆண்டு கால அரசியலை தமிழ்நாட்டில் எதிர் எதிராக நடத்தியது திமுக, அதிமுக தான். இன்று அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை எல்லாம் குதிரை பேரத்தின் மூலம் விலைக்கு வாங்குகிறார்கள்" என்றார்.