EXCLUSIVE: விஜய் தமிழக அரசியலில் மாற்று சக்தி கிடையாது- திரைப்பட இயக்குநர் மு.களஞ்சியம்
"திமுக தீய சக்தி என்று கூறும் விஜய், அவரே 3-வது தீய சக்தியாகத்தான் நிற்கிறார். அவர் மாற்று அரசியலை முன் வைப்பவர் கிடையாது" என்று திரைப்பட இயக்குநர் மு.களஞ்சியம் தெரிவித்தார்.
Published : April 7, 2026 at 11:04 PM IST
சென்னை: அதிமுக, திமுகவின் கொள்கைகளை பிரதிபதிலிக்கும் தவெக தலைவர் விஜய், தமிழக அரசியலில் மாற்று சக்தி கிடையாது, அவர் இன்னொரு திராவிட சக்திதான் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளரும் திரைப்பட இயக்குநருமான மு.களஞ்சியம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு குடிநோயாளி
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஆயிரம் விளக்கு தாெகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் திரைப்பட இயக்குநர் களஞ்சியம், ஈடிவி பாரத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார். அந்த பேட்டி இதோ..
"ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் இதுவரை திமுகவும் ,அதிமுகவும் மாறி மாறி வெற்றி அடைந்துள்ளன. ஆனால் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த பிரச்சனைகள் இன்னமும் தொடர்வதுதான் கொடுமை. இந்த தொகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி மற்றும் அரசு பள்ளிகள் மோசமான நிலையில் உள்ளன. இக்குள்ள குழந்தைகள் சிறு வயதிலேயே படிப்பை பாதியில் கைவிடுகின்றனர். தண்ணீர் வண்டி வரும்போதுதான் குடிநீர் கிடைக்கும் என்ற அவல நிலை உள்ளது. கடந்த 60 ஆண்டுகளாக இங்கு வசிப்பவர்களுக்கு பட்டா வாங்கித் தரமால் இருப்பதாக மக்கள் கூறுகின்றனர். இந்த பகுதியில் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த மக்கள் தொகைக்கு ஏற்பட்ட போடப்பட்ட கழிவுநீர் குழாய்களால், தண்ணீர் வெளியேற முடியாமல் வீடுகளில் மழைநீருடன் கழிவு நீரும் சேர்ந்து வருகிறது. போதைப்பொருள் நிறைந்த ஒரு தொகுதியாக உள்ளது மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு குடிநோயாளியை திமுக, அதிமுக உருவாக்கி வைத்துள்ளது.
அறிவுசார், சுகாதாரம் மிக்க தொகுதியாக மாற்றுவேன்
நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வந்தால், தொகுதியில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களில் 80 சதவீத பணிகளை இங்குள்ள பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் எனக் கூறி, வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவேன். வாட்டர் ஏடிஎம் அமைத்து ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு 25 லிட்டர் தூய குடிநீர் கிடைக்க செய்வேன். நடமாடும் மருத்துவமனையை உருவாக்கி, தொகுதியில் உள்ள பன்னோக்கு மருத்துமனையுடன் இணைந்து சிகிச்சை பெறுவதற்கான வழிகளையும் உருவாக்குவேன். அரசு , நகராட்சி பள்ளிகளை ஸ்மார்ட் பள்ளிகளாக மாற்றுவேன். தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ரூ.15 கோடியை தொகுதி மக்களுக்காக செலவிடுவேன். தொகுதியை அறிவுசார் தொகுதியாகவும், சுகாதாரம் மிக்க தொகுதியாகவும், குடிநீர் பிரச்சனை இல்லாத தொகுதியாக மாற்றுவேன். பட்டா இல்லாதவர்களுக்கு போராடி உயிர் கொடுத்து பட்டா வாங்கித் தருவேன். நிறைய கனவுகளுடன் போட்டியிடுகிறேன்.
நடிகரை பார்க்க கூட்டம் கூடுவார்கள்
இன்று நடிகை நயன்தாரா போனால்கூட விஜய்க்கு வருவதைவிட கூட்டம் அதிகமாக வரும். சமீபத்தில் இட்லி கடை படத்திற்கு தனுஷ் சென்றபோது 10 லட்சம் பேருக்கு மேல் திரண்டு விட்டனர். நடிகருக்காக கூடும் கூட்டம் வாக்காக மாறும் என்பது கிடையாது. நடிகர் விஜய் தமிழக அரசியல் களத்தில் மாற்றுச் சக்தி கிடையாது.
விஜய் மாற்று அரசியல் சக்தி கிடையாது
நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நான் மீன் தரமாட்டேன், மீன்பிடிக்க கற்றுத் தருவேன் என்று கூறுகிறார். ஆரம்பக் கல்வி முதல் ஆராய்ச்சி கல்வி வரையில் இலவசமாக கல்வியை கொடுப்பேன். படிப்பு முடிந்த உடன் வேலைக் கொடுப்பேன். அதனைக் கொண்டு பெருமை மிக்க வாழ்க்கை வாழ வைப்பேன் என்று அவர் கூறுகிறார்.
ஆனால் திமுக, அதிமுகவை போல் அண்டா, குண்டா, பிரிட்ஜ், கார் கொடுப்பேன் என்கிறார் விஜய். அதே செயல்வடிவம் கொண்டு வருவது எப்படி மாற்றாகும். விஜய் ஒரு போதும் தமிழக அரசியலில் மாற்று சக்தி கிடையாது. இன்னாெரு திராவிட சக்தித்தான். இவர், அவர்களை தீய சக்தி என கூறுகிறார். அவரே 3-வது தீய சக்தியாகத்தான் நிற்கிறார். மாற்று அரசியலை முன் வைப்பவர் கிடையாது.
மாற்று நாம் தமிழர் கட்சித்தான்
மதுரையில் 2010-இல் கட்சி ஆரம்பித்தபோது ஒருபோதும் தேசிய மற்றும் திராவிட கட்சிகளுடன் கூட்டணி கிடையாது என சீமான் கூறினார். நீட், சிஏஏ, ஜிஎஸ்டி ஆகியவற்றை காங்கிரஸ் கொண்டு வந்தது. காங்கிரஸ் பெற்று பெயர் வைத்ததை பாஜக வேண்டாம் என கூறாமல் சோறு ஊட்டி வளர்க்கிறது. அப்போது காங்கிரஸ், பாஜகவிற்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது. இவர்களுடன் எப்படி கூட்டணி வைக்க முடியும்? பிற மாநிலங்களில் தாய் மொழியை படிக்காமல் சான்றிதழ் வாங்க முடியாது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் படிக்காமல் பட்டப்படிப்பை முடித்ததாக சான்றிதழ் பெற்றுச் செல்ல முடியும். ஒரு இனத்தின் தேசத்தின் முதன்மை அடையாளமான மொழியை கல்வியில் இருந்து திராவிட கட்சிகள் வெளியேற்றி விட்டனர். 2 தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் எழுத படிக்க தொியாது. இந்தி வந்தால் தமிழ் அழிந்துவிடும் எனக் கூறி இந்தியை எதிர்க்கும் ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு. கல்வியில் இருந்து தமிழை வெளியேற்றி விட்டார்கள் . இதனால் அவர்களுக்கு எழுதப்படிக்க தெரியாமல் தங்லீஷ் பேசுகின்றனர். இன்னொரு தலைமுறை சென்றால் தமிழ் மொழியும் அழிந்துவிடும்.
ஒத்த ரூபா கொடுக்கவில்லை
தேர்தல் என்றால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் அதிமுக , திமுக கூட்டணி என 2-ஆக பிரிந்து நிற்கின்றன. ஒரு கூட்டணியில் 15 கட்சிகளும், மற்றொரு கூட்டணியில் 20 கட்சிகளும் உள்ளன. இவர்கள் சேர்ந்து கொண்டு ஒருவரை அடிக்க வரும் போது, தனது கருத்தியல் மூலமாக ஒத்த ரூபா காசு கொடுக்காமல், குவாட்டர் கொடுக்காமல், கோழி பிரியாணி வாங்கிக் கொடுக்காமல் திமிரி எழுந்து வார்த்தைகளால் நம்பிக்கை மட்டுமே ஊட்டி ஒரு சதவீத வாக்கை 4 சதவீதமாக மாற்றி 8, 22 என உயர்த்தி, தேர்தல் ஆணையத்தின் அங்கீகாரம் பெற்றதை மிகப்பெரிய வெற்றியாக கருதுகிறோம். நாங்கள் தனித்து நின்றுதான் வெல்வோம். என்றும் கூட்டணிக்கு செல்ல வாய்ப்பே கிடையாது.
அதிமுக, திமுகவ அறுவறுப்பாக பார்க்கும் மக்கள்
தமிழ்நாட்டில் யாராவது புதிதாக கட்சி தொடங்கினால் திமுக, அதிமுக உடன் கூட்டணி சேர்ந்து விடுகின்றனர். ஒரு தேர்தலில் வீராப்பாக தனித்து போட்டியிடுவார்கள். அதன் பின்னர் விஜயகாந்த், ராமதாஸ் கூட்டணிக்கு வந்தது போல் வருவார்கள். விஜய் எடுத்த உடனே ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என வந்துள்ளார்.
ஆனால், நாங்கள் ஆட்சி செய்யவோ, பதவிக்கு வருவதற்கோ வரவில்லை. அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளை மாற்ற வேண்டும் என வந்தோம். அதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த குறைந்தது 15 ஆண்டுகள் தேவைப்படும். 36 லட்சம் பேர், தனிமனிதனாக பேசும்போது வாக்கு அளித்துள்ளனர். நாங்கள் உறுதியாக வெல்வோம். 2026 சீமான் முதலமைச்சர் என கூறுவதற்கும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. அதிமுக, திமுக கூட்டணியை மக்கள் அறுவறுப்பாக பார்க்கின்றனர். விஜயகாந்தை திமுக எவ்வளவு மோசமாக பேசியது, நடத்தியது. இன்று தேமுதிக எங்கு இருக்கிறது என்று பாருங்கள்?
திருமாவளவனுக்கு எதிராக திராவிட இயக்கங்கள் மிகப்பெரிய சதி
வேங்கைவயலில் மலம் கலந்த தண்ணீரை குடித்தவன்தான் கலந்தான் என அரசு கூறுகிறது. ஆனால் திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் திருமாவளவன் அதனை ஏற்றுக் கொண்டு இருக்கிறார். அதனால் கூட்டணி அரசியலை ஒழித்துக் கட்ட வேண்டும். மக்கள் மனதில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
திருமாவளவனுக்கு திமுக கூட்டணியில் எதற்காக சகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்? அவரின் இன்றைய செயல்பாடு யாராலும் ஏற்றுக் காெள்ள முடியாதது. அறம் அற்ற செயல்பாடு, இந்த அரசியல் செய்வதற்காகவா நீங்கள் வந்தீர்கள் என்ற கருத்து மக்களிடம் எழுந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டிற்கு காங்கிரஸ் கட்சி எதற்கு? காங்கிரஸ் கட்சியில் உறுப்பினர்களே கிடையாது. காங்கிரஸ் கட்சியில் தலைவர்கள்தான் உள்ளனர். அவர்களுக்கு 28 தொகுதிகள் கொடுத்துள்ளது வியப்பாக இருக்கிறது. ஆனால், ஒரு அழைப்பு காெடுத்தால் குறைந்தது 5 லட்சம் பேர் சென்னையில் திரளும் அளவிற்கு மக்கள் சக்தி படைத்தவர் திருமாவளவன். அவருக்கு எத்தனை சீட் கொடுத்திருக்கிறார்கள்? தமிழ்நாடு முழுவதும் 1000 பேர் இல்லாத காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சீட் கொடுப்பதை ஏற்கும் திருமாவளவனை எப்படி பார்ப்பது? இது மிகவும் பிற்போக்குதனமாக அரசியல். பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்து ஒரு தலைவரை முன்னுக்கு வர விடாமல், அவரின் வலிமை, சக்தியை குறைப்பதற்காக , மக்கள் செல்வாக்கு இல்லாமல் அழிப்பதற்கு திராவிட இயக்கங்கள் செய்யும் மிகப்பெரிய சதியாக உள்ளது. இதனை அவர் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான காரணம் தெரியவில்லை.
சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை கட்சியும் தொண்டர்களும் உள்ள கட்சிக்கு ஏன் சீட்டுகளை குறைத்து கொடுக்கின்றனர் என்பதும், அதனை ஏன் அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்கின்றனர் என்பதும் தெரியவில்லை என கூறினார்.