தவெக நிர்வாகிகளுடன் விஜய் முக்கிய ஆலோசனை

தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநரே அழைத்து விஜய்யிடம் தவெக ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மை இல்லை என்று கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 7, 2026 at 5:06 PM IST

சென்னை: ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்காத நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92% வாக்குகளைப் பெற்று 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சியாக மாறியுள்ளது. எதிர்க்கட்சியாக இருந்து சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களிலும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 4 இடங்களிலும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகிய கட்சிகள் தலா 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. பாரதிய ஜனதா கட்சி, தேசிய முற்போக்கு திராவிட வெற்றிக் கழகம், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆகிய கட்சிகள் தலா 1 இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில் தவெகவிடம் 108 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன. அதிலும் விஜய் தான் போட்டியிட்டு வென்ற பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் ஏதாவது ஒரு தொகுதியை ராஜிநாமா செய்தால் தவெகவின் பலம் 107 ஆக தான் இருக்கும். மேலும் கூடுதலாக 11 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு தவெகவிற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது.

ஆதரவுக் கோரி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிகளுக்கு தவெக தரப்பில் கடிதம் எழுதப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய கட்சிகளின் தலைவர்கள் இன்று (மே 07) திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் சந்தித்த அவர்கள், "தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இரண்டாவது முறையாக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்புக் குறித்து ஆளுநர் மாளிகை அளித்துள்ள விளக்கத்தில், "தவெக ஆட்சியமைக்க சட்டமன்றத்தில் போதிய பலம் இல்லை என்பதை விஜய்யிடம் ஆளுநர் கூறினார். பெரும்பான்மைக்கு இடங்கள் தேவை என்பதால் பதவியேற்க அழைக்க முடியாது என சட்ட நிலைப்பாட்டை ஆளுநர் விளக்கினார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுநரே அழைத்து விஜய்யிடம் சட்ட நிலைப்பாட்டை விளக்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தனிப் பெரும் கட்சியாகவும், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் படியும் விஜய்யை ஆட்சியமைக்க அழைக்க வேண்டும் என்று மக்கள் நீதி மய்யம், காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆளுநரை வலியுறுத்தியுள்ளன.

இந்த நிலையில், சென்னை பட்டினம்பாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். அதில் விசிக, இடதுசாரிகள் ஆதரவு தராதபட்சத்தில் என்ன செய்யலாம்? என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

