'ஆலோசனை கூட்டங்களில் கலந்துகொள்ள எங்களையும் அழைக்க வேண்டும்' - தேர்தல் ஆணையத்துக்கு விஜய் கடிதம்!
தேர்தல் செயல்பாடு வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தவெக கட்சியை ஆலோசனை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அழைக்க வேண்டும் என தவெக தலைவர் விஜய் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : November 15, 2025 at 5:52 PM IST
சென்னை: தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் நடத்தப்படும் ஆலோசனை கூட்டங்களுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சிக்கும் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தங்களை வலுப்படுத்தும் பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. அந்தவகையில் வரவிருக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகம் தலைவர் விஜய் முதல் முறையாக களம் இறங்க உள்ளார்.
இதற்கிடையே வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்த (SIR) பணிகளில் தேர்தல் ஆணையம் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், எஸ்ஐஆர் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் சமீபத்தில் நடத்திய கூட்டத்திற்கு தவெகவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், எஸ்ஐஆர் மற்றும் இதர ஆலோசனை கூட்டங்களுக்கு அரசியல் கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுப்பது போன்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சிக்கும் அழைக்க வேண்டும் என்று தவெக தலைவர் விஜய் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
November 15, 2025
அந்த கடிதத்தில், ''தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) சார்பாக உங்களது அவசர தலையீட்டை கோரி கடிதம் எழுதுகிறேன். தவெக வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் போட்டியிட இருக்கிறது. இந்த நிலையில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்புகளில் நாங்கள் குறிப்பிட்டிருந்த போதிலும், ஆலோசனை கூட்டங்களில் பங்கேற்க தவெகவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை.
இது சமத்துவத்தை குறைக்கும் வகையில் உள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியா? இல்லையா? என்கின்ற பார்வையின்றி அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் சம வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். தேர்தல் செயல்பாடு வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் த.வெ.க கட்சியை ஆலோசனை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அழைக்க வேண்டும்.
ஜனநாயக நடைமுறைகளை பின்பற்றி ஒவ்வொரு குடிமகனின் குரலை த.வெ.க பதிவு செய்ய விரும்புகிறது. தேர்தல் ஆணையத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க தவெக தயாராக இருக்கிறது.
|இதையும் படிங்க: ''மனப்பால் குடிக்கலாம்... கனவு கோட்டைகளை கட்டலாம்... ஆனால் ஒன்றும் நடக்காது'' வைகோ பேட்டி!
எனவே, இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கும், தமிழக முதன்மை தேர்தல் அதிகாரிக்கும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்க வேண்டும். வரவிருக்கும் தேர்தல்களை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் அரசியல் கட்சிகளுடனான அனைத்து ஆலோசனைக் கூட்டங்களில், தவெக அழைக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்'' என அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.