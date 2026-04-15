ETV Bharat / state

காந்தி, எம்ஜிஆருக்கு கிடைக்காத இளைஞர்கள் விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள்; சீர்காழி பரப்புரையில் நாஞ்சில் சம்பத் பெருமிதம்

சீர்காழி சட்டமன்றத் தொகுதி தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து நாஞ்சில் சம்பத் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 15, 2026 at 6:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மயிலாடுதுறை: காந்தியடிகள் சத்தியாகிரகம் தொடங்கியபோது அலருக்கு கிடைக்காத இளைஞர்கள், எம்ஜிஆர் அதிமுக தொடங்கியபோது கிடைக்காத இளைஞர்கள், தற்போது விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள் என தவெக பரப்புரை செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி சட்டமன்றத் தொகுதி கொள்ளிடம் புத்தூரில் தவெக வேட்பாளர் கோபிநாத்தை ஆதரித்து அக்கட்சியின் பரப்புரை செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், "அண்ணா 'சாமானியன் சகாப்தம்' என்றார். அண்ணா தொடங்கிய இயக்கத்திற்கு தற்போது சாமானியனுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சாமானியன் கட்சியாக இருந்த அண்ணாவின் திமுக, ஸ்டாலின் காலத்தில் மிட்டாமிராசுகளின் கையில் சிக்கிகொண்டது. 1969 முதல் 2026 வரை அதிமுக, திமுக மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்தார்கள். ஆனால் தமிழக மக்களின் துக்கங்களை தீர்க்க திட்டம் இல்லை.

1994-ம் ஆண்டில் இருந்து சீர்காழியை பார்க்கின்றனர். தற்போது வரை ஒரு வளர்ச்சிக்கூட சீர்காழிக்கு வந்துசேரவில்லை. மக்களை ஏய்த்து பிழைக்கிறார்களே தவிர வேறெதுவும் செய்யவில்லை. திமுக, அதிமுகவிற்கு மாற்றாக ஒரு கட்சி உதயமாக வேண்டுமென்பதே தமிழக மக்களின் ஏக்கம். அந்த ஏக்கத்தை போக்க கட்சி தொடங்கிய வைகோவை அண்ணா அறிவாலயத்தில் சமாதி கட்டிவிட்டார் ஸ்டாலின். கேப்டன் விஜயகாந்த், நடிகர் கமல், சீமான் என்று வெற்றிடம் ஏற்பட்டதை அடுத்து விஜய் தற்போது வந்துள்ளார்.

அவருடைய வருகை மிகப்பெரிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தலைவர் விஜயை வரவேற்க லட்சக்கணக்கான மக்கள் காத்துக்கிடக்கிறார்கள். எனக்கு தெரிந்து இந்திய துணை கண்டத்தின் வரலாற்றில் தளபதி விஜய் கையில் இருக்கும் இளைஞர்கள் வேறு எந்த தலைவர்களுக்கும் கிடையாது. காந்தியடிகள் சத்தியாகிரகம் தொடங்கியபோது அவருக்கு கிடைக்காத இளைஞர்கள், 1972-ம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் அதிமுக தொடங்கியபோது கிடைக்காத இளைஞர்கள், தற்போது விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள். இதுவரை தேர்தல்களில் 60 முதல் 62 சதவிகிதம் வாக்குகள் பதிவாகி வந்தது. தற்போது புதுச்சேரி தேர்தலில் 91 சதவிகிதம் வாக்கு பதிவாகியுள்ளது” என பேசினார்.

தொடர்ந்து, "வரும் 23-ம் தேதி தமிழகத்திலும் 91 சதவிகிதம் வாக்குகள் பதிவாகும். நேற்றைக்கு பிறந்த கட்சி நாளைக்கு ஆட்சிக்கு வந்துவிடுமா? என்று வாய்க்கு வந்ததையெல்லாம் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆந்திராவில் என்டிஆர் 9 மாதத்தில் ஆட்சிக்கு வந்தார். நாளை தமிழ்நாட்டில் விஜய்தான் என்பது நிஜம்” என்று நாஞ்சில் சம்பத் பேசினார்.

TAGGED:

NANJIL SAMPATH SPEECH
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
தவெக சீர்காழி தேர்தல் பரப்புரை
சீர்காழி சட்டமன்றத் தொகுதி
NANJIL SAMPATH ELECTION CAMPAIGN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.