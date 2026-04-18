தவெகவுக்கு ஆதரவாக விஜய் நண்பர் நடிகர் சஞ்சீவ் பிரச்சாரம்

தற்போதைய ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றும், அதனால் மக்களை பாதுகாக்கும் ஒருவருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் எனவும் நடிகர் சஞ்சீவ் கூறியுள்ளார்.

Published : April 18, 2026 at 11:25 AM IST

தேனி: தவெக கம்பம் தொகுதி வேட்பாளர் ஜெகநாத் மிஸ்ராவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்து நடிகர் சஞ்சீவ் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பாக விசில் சின்னத்தில், ஜெகநாத் மிஸ்ரா வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். இதனை தொடர்ந்து ஜெகநாத் மிஸ்ரா கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், அவருக்கு ஆதரவாக பல்வேறு திரை பிரபலங்களும் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அதன்படி விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பரும், திரைப்பட நடிகருமான சஞ்சீவ் கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதியில் விசில் சின்னத்திற்கு ஆதரவு வேண்டி, தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட தேவாரம், பண்ணைபுரம், கோம்பை, உத்தமபாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அவர் ஜெகநாத் மிஸ்ராவிற்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

திறந்தவெளி வாகனத்தில் பிரச்சாரம் செய்த நடிகர் சஞ்சீவ் பேசுகையில், “கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஜெகநாத் மிஸ்ரா பொதுமக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பல எண்ணற்ற நலத்திட்டங்களை வைத்துள்ளார். மக்களுக்கு சேவை செய்ய தவெக வேட்பாளர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா தயாராக உள்ளார். நமது விஜய்யை முதலமைச்சர் சிம்மாசனத்தில் உட்கார வைக்க வேண்டும். அந்த வகையில் வீட்டில் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் நன்றாக இருக்க வேண்டுமானால் வரும் 23 ஆம் தேதி விசில் சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும்.

முதலமைச்சராக விஜய்க்கு ஒருமுறை வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். தவெக ஆட்சி அமைந்தால் லஞ்சத்தை ஒழிப்போம், கல்வி கொடுப்போம், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்போம். ஒரு நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டுமென்றால், இதைவிட வேறு என்ன முக்கியமாக வேண்டும்? தற்போதைய ஆட்சியில் நமது வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. அதனால் மக்களை பாதுகாக்கும் ஒருவருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்” என்றார்.

முன்னதாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜெகநாத் மிஸ்ராவுக்கு ஆதரவு கோரி நடிகர் பொன்னம்பலம் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். தற்போது விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பர் சஞ்சீவ் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். சஞ்சீவ் விஜய்யுடன் இணைந்து பத்ரி, புதிய கீதை, மாஸ்டர் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். மேலும் சஞ்சீவ் சின்னத்திரையில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருகிறார்.

