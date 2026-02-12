விஜய் யாருக்கும் நன்மை செய்தது கிடையாது: முன்னாள் மேனேஜர் கடும் விமர்சனம்
சரியான திட்டமிடலோ, யோசனையோ, ரசிகர்களை பற்றிய கவலையோ விஜய்க்கு இல்லை என அவரது முன்னாள் மேலாளர் பி.டி. செல்வகுமார் கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார்.
Published : February 12, 2026 at 12:19 PM IST
நாகர்கோவில்: தவெக தலைவர் விஜய்யின் முன்னாள் மேலாளரும், தற்போதைய திமுக மாநில வர்த்தக அணி துணைச் செயலாளருமான பிடி செல்வகுமார், விஜய் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் தலைவருமான விஜய்யின் மேலாளராக பணிபுரிந்து வந்தவர் பிடி செல்வகுமார். இருவருக்குமிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக விஜய்யிடமிருந்து விலகிய அவர், சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்தார். தற்போது அக்கட்சியின் மாநில வர்த்தக அணி துணைச் செயலாளராக பணியாற்றி வரும் செல்வகுமார், நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது விஜய் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
அவர் பேசுகையில், “இத்தனை நாட்களாக விஜய் தனது ரசிகர்களுக்கு அநியாயம் செய்து வருகிறார். ரசிகர்களை ஒரு நாயை அழைத்துச் செல்வதுபோல ‘இங்கு வா அங்கு வா’ என்று மட்டுமே சொல்கிறார். அவர்களுடைய வாழ்வாதரத்திற்காக என்ன செய்திருக்கிறார்?
கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த போதும் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார். சினிமாத்துறையிலும் யாருக்கும் எந்தவொரு நல்லதும் செய்தது கிடையாது. சக நடிகர்களிடமும், தனது உறவினர்களிடமும் கூட சகஜமாக பேச மாட்டார். செய்தியாளர்களை சந்திக்கவும் மாட்டார்.
தலைவன் என்றால் உடன் இருப்பவர்களை வாழ வைக்க வேண்டும். நான் அவருடன் இருந்த பாவத்திற்கு விமோசனம் தேடி வருகிறேன். தற்போது மாணவர்கள் பலர் விஜய்க்கு பின்னால் வழி தெரியாமல் எங்கோ திசைமாறி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு மாணவன் தனது தாயின் மருத்துவச் செலவிற்கு வைத்திருந்த பணத்தை எடுத்து ஆயிரம் விருப்ப மனுவை வாங்கியுள்ளார். அதிக விருப்ப மனுக்களை வாங்கியவர்களை விஜய்யுடன் புகைப்படம் எடுக்க வைப்பதாகக் கூறி மூளைச்சலவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
எல்லாருக்கும் குடும்பம் இருக்கிறது. பேசும்போதெல்லாம் பஞ்ச் டயலாக் மட்டும்தான் விஜய் சொல்கிறார். தளபதி, தளபதி என்று சொன்னால் மட்டும் போதுமா? விஜய்யின் இந்த பிற்போக்குத்தனத்தை நான் கண்டிப்பாக தட்டிக் கேட்பேன். அனைத்து இடங்களிலும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவேன்” என்று கடுமையாக விமர்சித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், கரூரில் அந்த இடத்தில் கூட்டம் போட வேண்டாம் என்று சொன்ன போதும் விஜய் கேட்கவில்லை. 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இது, மக்களுக்கு செய்த மிகப்பெரிய துரோகம். சரியான திட்டமிடலோ, யோசனையோ, ரசிகர்களை பற்றிய கவலையோ விஜய்க்கு இல்லை. வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் படுதோல்வி அடைவார். எனவே இளைஞர்கள் பணத்தை வீணாக்க வேண்டாம்” எனக் கூறினார்.