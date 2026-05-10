200 யூனிட்டுகள் மின்சாரம் இலவசம்; நிபந்தனை என்ன?

சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை உருவாக்குவதற்கான கோப்பிலும் முதலமைச்சர் விஜய் கையெழுத்திட்டார்.

முதல் கோப்பில் கையெழுத்திட்ட முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 10, 2026 at 11:53 AM IST

சென்னை: முதலமைச்சராக பதவியேற்றதை அடுத்து, முதல் கையெழுத்தாக 200 யூனிட்டுகள் இலவச மின்சார திட்டத்தில் விஜய் கையெழுத்திட்டார்.

தனிப் பெரும்பான்மையை நிரூபித்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய்-யை ஆட்சி அமைக்க தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் நேற்று (மே 9) அழைப்பு விடுத்தார்.

இதைத் தொடர்ந்து, சென்னை, ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் ச. ஜோசப் விஜய், தலைமையிலான அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா இன்று (மே 10) நடைபெற்றது. இவருக்கு தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், பதவியேற்பு செய்து வைத்தார். இவருடன் ஒன்பது அமைச்சர்களும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

இதைத்தொடர்ந்து, முதல் கையெழுத்தாக, 200 யூனிட்டுகள் இலவச மின்சார திட்டத்திற்கான கோப்பில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் கையெழுத்திட்டார். 500 யூனிட்களுக்கு உள்ளே மின்சாரம் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த 200 யூனிட்டுகள் இலவச மின்சார திட்டம் பொருந்தும்.

இதேபோல், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை உருவாக்குவதற்கான கோப்பிலும் முதலமைச்சர் கையெழுத்திட்டார். தொடர்ந்து, போதை பொருட்களை ஒழிக்க மாவட்டம் தோறும் (மாநிலம் முழுக்க) தனிப்படைகள் அமைப்பதற்கான கோப்பிலும் அவர் கையெழுத்திட்டார்.

