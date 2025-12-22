தவெக கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பங்கேற்க 500 கிமீ நடைபயணம்: விஜயின் வெறித்தனமான ரசிகருக்கு உற்சாக வரவேற்பு
மாமல்லபுரம் அடுத்த பூஞ்சேரி பகுதியில் நடைபெறும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்றார்.
செங்கல்பட்டு: மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் தவெக கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பங்கேற்பதற்காக ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து பாதயாத்திரையாக வந்த விஜயின் ரசிகருக்கு கட்சியின் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
வரும் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நிலையில் மாமல்லபுரம் அடுத்த பூஞ்சேரி பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தவெக சார்பில் இன்று காலை நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்றார்.
இவ்விழாவில் அனுமதி அட்டை வழங்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வகையில் தவெக கட்சி நிர்வாகிகள் கிறிஸ்துமஸ் விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள நிலையில், அவர்களை விடுதியின் நுழைவாயில் முன்பு நின்று தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் வரவேற்றார்.
கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு கியூ ஆர் கோட் மூலம் அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இன்று மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவிற்கும் 1500 நபர்களுக்கு கியூ ஆர் கோட் மூலம் அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் நடைபெறும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவிற்கு ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து விஜய்யின் தீவிர ரசிகரான சேகர் என்பவர் சுமார் 500 கிலோ மீட்டர் தூரம் ஏழு நாட்கள் பாதயாத்திரை மேற்கொண்டு மாமல்லபுரம் தனியார் நட்சத்திர விடுதிக்கு இன்று காலை வந்து சேர்ந்தார். அவருக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் சால்வை அணிவித்து வரவேற்று கௌரவித்தார்.
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு தவெக என்ற அரசியல் கட்சித் தொடங்கிய விஜய், அடுத்த 2026ஆம் அண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் தீவிர பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். அண்மையில் ஈரோட்டில் விஜய் பங்கேற்ற தவெக பரப்புரை கூட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கட்சி தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர். இதனைத்தொடர்ந்து கடந்த சனிக்கிழமையன்று தவெக தலைவர் விஜய் இல்லத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி அமைப்பது குறித்தும், தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் குழுக்கள் அமைப்பது குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.