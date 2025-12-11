விஜய் ஒரு நிலவு; ஆனால் சூரியன் என்றும் இருக்கும் - திமுகவில் இணைந்த விஜயின் முன்னாள் மேலாளர் செல்வகுமார் 'பஞ்ச் டயலாக்'
தவெக தலைவர் விஜயின் முன்னாள் மேலாளரும், 'கலப்பை' மக்கள் இயக்கத்தின் நிறுவனருமான பி.டி.செல்வகுமார் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இன்று திமுகவில் இணைந்தார்.
Published : December 11, 2025 at 1:49 PM IST
சென்னை: விஜய் ஒரு நிலவு, ஒருநாள் அமாவாசையாகும். ஆனால் சூரியன் என்றும் இருக்கும். அதன் பிரகாசம் உடல்நலத்திற்கு நல்லது. தவெகவில் இணைந்துள்ளவர்கள் யாரும் மிகப்பெரிய தியாகிகள் கிடையாது என்று திமுகவில் இணைந்த விஜயின் முன்னாள் மேலாளர் பி.டி.செல்வகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜயின் முன்னாள் மேலாளரும், 'கலப்பை' மக்கள் இயக்கத்தின் நிறுவனருமான பி.டி.செல்வகுமார் இன்று திமுக இணைந்தார். சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த அவருடன் கலப்பை மக்கள் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த 100 பேரும் அக்கட்சியில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர்.
இந்த நிகழ்வுக்கு பின் பி.டி.செல்வகுமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, "கலப்பை மக்கள் இயக்கம் சார்பில் அரசுப் பள்ளிகளுக்கு கட்டிடம், கலையரங்கம் கட்டி தருவது உள்ளிட்ட பணிகளை செய்து வருகிறோம். ஏழை, எளிய மக்களுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் எங்கள் நோக்கம். தனி இயக்கமாக இருந்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாது என்பதால் முதலமைச்சர் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்துள்ளேன். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பான கட்டமைப்புடன் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்து வருகிறார்," என்றார்.
மேலும், "விஜய் ஒரு நடிகராக சிறப்பாக பணியாற்றினார் என்பதால் அவருடன் பயணித்தேன். விஜய் மக்கள் இயக்கத்துக்கு நான் ஒரு தூணாக இருந்தேன். ஆனால், தவெகவில் புதிதாக பலர் வந்துள்ளனர். கட்சியில் விஜய் தந்தையையே ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. எனவே, எங்களைப் போன்றவர்கள் தவெகவில் பயணம் செய்ய முடியாத சூழல் உள்ளது.
விஜய் ஒரு நிலவு, அவர் ஒருநாள் அமாவாசை ஆகலாம். ஆனால், சூரியன் என்றும் இருக்கும். அதன் ஒளி உடல் நலத்திற்கு நல்லது. உச்சபட்ச இடத்தில் இருந்தாலும் நம்மை சுற்றியுள்ளவர்கள் சரியாக அமையாவிட்டால், அவர்களை வேறொரு திசைக்கு கொண்டு செல்வார்கள் என்பதை நான் பார்த்துள்ளேன். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கையும் அப்படிதான்.
விஜய் மக்கள் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு கட்சியில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை. தவெகவில் உள்ள புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தற்போது இறுதியாக இணைந்துள்ள நாஞ்சில் சம்பத் உட்பட யாரும் மிகப்பெரிய தியாகிகள் கிடையாது. விஜய்யுடன் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து தியாகம் செய்தவர்கள் யாரும் அவருடன் தற்போது இல்லை” என்று செல்வகுமார் கூறினார்.
தொடர்ந்து விஜய் அவரது தந்தையுடனான உறவு குறித்த கேள்விக்கு, “விஜய்க்கும், அவரது தந்தைக்கும் இடையில் உள்ள உறவு ஆரம்பத்தில் இருந்த மாதிரி தற்போது இல்லை. அவரது தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகருக்கு தவெகவில் மரியாதை இல்லை. விஜய் மக்களுக்கு முறையாக சேவை ஆற்றுவாரா என்பது தெரியவில்லை. விஜய்க்கு வரும் கூட்டம் அவருக்கு வாக்களிப்பார்கள் என்று கனவில் கூட நினைக்க கூடாது” என்றார்.
யார் இந்த பி.டி.செல்வகுமார்?
விஜய் நடித்த ’புலி’ படத்தின் தயாரிப்பாளரான பி.டி.செல்வக்குமார், சுறா, வில்லு, போக்கிரி போன்ற 10-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் பி.ஆர்.ஓ-வாக (PRO) பணியாற்றியுள்ளார். விஜயின் ’கோயம்பத்தூர் மாப்பிள்ளை’ படத்தில் விஜய்யுடன் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.