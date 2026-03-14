ETV Bharat / state

நாளை சிபிஐ விசாரணைக்கு இன்றே டெல்லி புறப்பட்ட தவெக தலைவர் விஜய்

தவெகவை என்டிஏ கூட்டணிக்குள் கொண்டுவர பாஜக தரப்பில் தொடர்ந்து அழுத்தம் தரப்பட்டு வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், விஜயின் இந்த டெல்லிப் பயணம் சிபிஐ விசாரணை என்பதை தாண்டி அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கரூர் சம்பவம் குறித்த சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராவதற்காக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தலைவர் லிஜய் இன்று டெல்லி புறப்பட்டார்.

கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கில் தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் சிபிஐ ஏற்கெனவே நேரில் அழைத்து விசாரணை நடத்தி உள்ளது.

இந்த நிலையில் இவ்வழக்கு தொடர்பாக விசாரணைக்கு மீண்டும் ஆஜராக சொல்லி விஜயிக்கு சிபிஐ அண்மையில சம்மன் அனுப்பி இருந்தது. அதன்படி, சிபிஐ விசாரணைக்கு நாளை நேரில் ஆஜராவதற்காக விஜய் இன்று பிற்பகல் 3 மணியளவில் நீலாங்கரையில் உள்ள தமது இல்லத்தில் இருந்து டெல்லி புறப்பட்டார்.

நீலாங்கரையில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் வரை காரில் பயணித்த அவர், அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.

நீலாங்கரை இல்லத்தில் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு புறப்பட்ட விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக, இந்த வழக்கு குறித்த விசாரணைக்காக கடந்த ஜனவரி மாதம் டெல்லி சென்ற விஜய், அங்குள்ள சிபிஐ தலைமை அலுவலகத்தில் ஆஜரானார். அப்போது அவரிடம் 6 மணி நேரத்துக்கு மேலாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதையும் படிங்க:கொள்கை எதிரியுடன் தவெக கூட்டணியா? விஜயின் டெல்லி பயணத்தை வைத்து பரபரக்கும் தமிழக அரசியல் களம்!

அதனை தொடர்ந்து, மார்ச் 10-ம் தேதி மீண்டும் விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பி இருந்தது. ஆனால் கட்சிப் பணிகளின் காரணமாக விசாரணைக்கு ஆஜராக விஜய் தரப்பில் 15 நாள்கள் அவகாசம் கேட்கப்பட்டது. இந்த கோரிக்கையை முழுமையாக ஏற்காத சிபிஐ, மார்ச் 15-ம் தேதி கண்டிப்பாக விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என்று மீண்டும் சம்மன் அனுப்பி இருந்தது.

இதனிடையே, விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்குள் கொண்டு வர பாஜக தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாகவும் விஜயின் இந்த டெல்லிப் பயணத்தின்போது இதுதொடர்பாக பாஜக தரப்பில் முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்றும் தெரிகிறது. இதன் காரணமாகவே நாளை (மார்ச் 15) நடைபெறவிருக்கும் சிபிஐ விசாரணைக்காக, இன்றே விஜய் (மார்ச் 15) டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இத்தகைய பரபரப்பான சூழலில், விஜயின் டெல்லிப் பயணம் தமிழக அரசியல் களத்தில் அனலை கிளப்பி உள்ளது.

TAGGED:

CBI ENQUIRY
KARUR STAMPEDE CASE
சிபிஐ விசாரணை
விஜய் டெல்லி்ப் பயணம்
VIJAY DELHI TRAVEL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.