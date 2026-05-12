தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை

தவெக அரசு மீது தமிழக சட்டப்பேரவையில் நாளை (வியாழன்) காலை 9 மணிக்கு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ள நிலையில், தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

பனையூர் தவெக அலுவலகம்
Published : May 12, 2026 at 7:44 PM IST

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்களுடன் அக்கட்சி தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த நிலையில், காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்துள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய், தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, 17-வது சட்டமன்றம் நேற்று கூடியது. அதில், புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அதைத் தொடர்ந்து, சட்டமன்றத்தில் புதிய சபாநாயகராக ஜேசிடி பிரபாகர் இன்று போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

தவெக அரசு மீது தமிழக சட்டப்பேரவையில் நாளை (வியாழன்) காலை 9 மணிக்கு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ளது. 108 உறுப்பினர்களுடன் உள்ள தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 உறுப்பினர்கள், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகியவற்றின் தலா 2 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உள்ளது. திருச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை விஜய் ராஜினாமா செய்துள்ளார். திருப்பதூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாச சேதுபதி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

இந்நிலையில், தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று மாலை ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. தவெக தலைவர் விஜய், தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு முதல் முறையாக பனையூரில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த 10-ஆம் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். அவருடன் என்.ஆனந்த், செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்று கொண்டனர். ஆனால் இன்னும் அவர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கப்படவில்லை.

எனவே, மீதமுள்ள அமைச்சரவையை விரிவாக்கம் செய்வது குறித்து இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.

முதலமைச்சரும் தவெக தலைவருமான விஜய் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மாவட்ட செயலாளர்களும் பங்கேற்று உள்ளனர்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு தமிழக அமைச்சரவையில் எத்தனை அமைச்சர்கள் இடம் பெற உள்ளனர். அவர்களுக்கு என்னென்ன துறைகள் ஒதுக்கப்பட உள்ளன என்பது தெரியவரும்.

