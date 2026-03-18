தவெக தலைமையில் ஆட்சி; மதச்சார்பற்ற கொள்கையில் உறுதி - விஜய்யின் அரசியல் நகர்வை முன்பே கணித்த ஈடிவி பார்த்
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் எப்படியாவது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை இணைத்து தேர்தலை சந்திப்பதற்கு பல்வேறு முயற்சிகள் நடைபெற்றதாக தகவல் வெளியான நிலையில், அனைத்து யூகங்களுக்கும் விஜய் தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
Published : March 18, 2026 at 10:53 PM IST
- By பாண்டியராஜ்.ப
சென்னை: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தவெக இணைவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று ஈடிவி பாரத் செய்தி வெளியிட்டிருந்த நிலையில், அதை தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி கடந்த 15-ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவும், மே-4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. தேர்தல் தேதி அறிவிப்பதற்கு முன்பே அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளை தொடங்கிய நிலையில், தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு பின்னர் மேலும் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.
திமுக, அதிமுக கூட்டணி
திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி காங்கிரஸ், விசிக, தேமுதிக, கம்யூனிஸ்டுகள், மதிமுக, மநீம, ஐயூஎம்எல் என இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளுடன் வலுவான கூட்டணியாக நடைபெற உள்ள 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்க உள்ளது. அதேபோல் எதிரணியான அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பாஜக, பாமக, அமமுக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் என எட்டுக்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளுடன் தேர்தலை சந்திக்க உள்ளது.
தவெகவும் கூட்டணி கணக்குகளும்
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களத்தில் புதிதாக இணைந்துள்ள நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், தவெகவுடன் கூட்டணி எனும் அஸ்திரத்தை பயன்படுத்தி காங்கிரஸ், திமுக உடனான கூட்டணி மற்றும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சு வார்த்தையை நடத்தி வந்த நிலையில், கடந்த தேர்தலை காட்டிலும் மூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகள் கூடுதலாகவும், ஒரு மாநிலங்களவை தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
காங்கிரஸ், திமுக உடனான கூட்டணியை உறுதிப்படுத்திய நிலையில், தவெகவை எப்படியாவது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைத்து விட வேண்டும் என பல்வேறு திரை மறைவு பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றதாக பல்வேறு யூகங்களும், விவாதங்களும் தொடர்ச்சியாக எழுந்து வந்தன. அதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாய் அமைந்தது இன்றைய விஜய்யின் இஃப்தார் நிகழ்வு பேச்சு.
பரபரப்பை கிளப்பிய தவெக - என்.டி.ஏ கூட்டணி
திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சு வார்த்தைகள் தொடங்கி, கிட்டத்தட்ட ஏழு கட்சிகளுக்கு தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் நிறைவு பெற்றுள்ளது. மேலும், சில கட்சிகள் உடனான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தொகுதி பங்கீடு பேச்சு வார்த்தை தற்போது வரை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்காததற்கு, தவெகவும் காரணமாக கூறப்பட்டது.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் எப்படியாவது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை இணைத்து தேர்தலை சந்திப்பதற்கு பல்வேறு கட்ட முயற்சிகள் நடைபெற்றதாகவும், ஆந்திர மாநில துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் இது தொடர்பாக விஜய்யிடம் பேசியதாகவும் பல்வேறு தகவல்கள் வெளிவந்தன.
முன்பே உறுதிப்படுத்திய ஈ.டிவி பாரத்
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தவெக இணைய உள்ளதாக ஊடகங்களில் தகவல் வெளியான நிலையில், அதற்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் இருவேறு கருத்துக்கள் தொடர்ந்து வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தன. இதற்கிடையே, 'கொள்கை எதிரி என்று பாஜகவை பிரகடனப்படுத்திவிட்டு என்டிஏ கூட்டணியில் விஜய் இணைந்து விட்டால் அது அவரின் அரசியல் வாழ்க்கையையே கேள்விக்குறியாக்கி விடும். 2031 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இது மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்திவிடும். அதனால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடன் தற்போது வரை கூட்டணி கிடையாது' என்ற முடிவில் விஜய் உறுதியாக உள்ளதாக கடந்த 13ஆம் தேதியே ஈடிவி பாரத் செய்தி வெளியிட்டு இருந்தது.
ஈடிவி பாரத் செய்தியை உறுதிப்படுத்திய தவெக தலைவர் விஜய்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் ரமலான் பண்டிகையை பற்றி சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் இஃப்தார் நிகழ்ச்சி இன்று மாலை நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய விஜய், "தவெக தலைமையில் தான் ஆட்சி, மதச்சார்பற்ற கொள்கையில் உறுதியாக உள்ளோம். அதிலிருந்து பின்வாங்க போவதே இல்லை. நம்மைப் பற்றி தொடர்ச்சியாக பல்வேறு வதந்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. நாம் யாருடனும் கூட்டணி இல்லை, மக்களுடன் மட்டுமே கூட்டணி" என்று உறுதிப்பட தெரிவித்தார்.
கடந்த பத்து நாட்களுக்கு மேலாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இணைய உள்ளதாக பல்வேறு தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வந்த நிலையில், அதனை அதிகாரப்பூர்வமாக மறுத்து 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டி என்பதை விஜய் தற்போது உறுதிபடுத்தியுள்ளார்.