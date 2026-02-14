ETV Bharat / state

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் பச்சிளம் குழந்தை கடத்தல்: தவெக தலைவர் விஜய் கண்டனம்

'மக்களுக்கான அரசு' என்று மார்தட்டிக்கொள்ளும் இந்த ஆட்சியில், அரசு மருத்துவமனையிலேயே ஒரு தாயின் மடியிலிருந்து குழந்தை பறி போகும் அவல நிலை என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 14, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சி: அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்து மூன்று நாட்களே ஆன குழந்தை கடத்தப்பட்ட சம்பவத்திற்கு தவெக தலைவர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி மாவட்டம், துறையூரை சேர்ந்த விக்னேஷ் என்பவரது மனைவி சுகன்யா. கர்ப்பிணியான சுகன்யா, கடந்த 11-ம் தேதி பிரசவத்திற்காக திருச்சி மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அன்றைய தினமே அவருக்கு ஆண் குழந்தை ஒன்று பிறந்துள்ளது. அவருக்கு துணையாக அவரது உறவினர் பிரேமா இருந்துள்ளார். இதனிடையே, அதே பிரிவில், சிகிச்சைக்காக வந்த பெண் ஒருவர் சுகன்யாவுக்கு அறிமுகமாகி உள்ளார். தன் பெயர் மீனாட்சி என கூறி சுகன்யாவிடம் பேசி வந்துள்ளார். அவ்வப்போது சுகன்யாவிற்கு அந்த பெண் உதவியும் செய்துள்ளார்.

இந்நிலையில், இன்று காலை குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போட செல்வதாக அந்த பெண்ணிடம் சுகன்யா கூறியுள்ளார். அப்போது அந்த பெண், நானே சென்று குழந்தைக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி விட்டு வருகிறேன் என குழந்தையை வாங்கிச் சென்றுள்ளார். நீண்ட நேரமாகியும் அந்த பெண் திரும்பி வராததால் சந்தேகமடைந்த சுகன்யா, மருத்துவமனை முழுவதும் தேடியுள்ளார். ஆனால், அந்த பெண்ணையும், குழந்தையையும் காணவில்லை. இதுகுறித்த தகவலின் பேரில், சுகன்யாவின் பெற்றோர் வந்தும் குழந்தையை நீண்டநேரமாக தேடினர்.
ஆனாலும் குழந்தை காணவில்லை.

குழந்தையை பறிகொடுத்த தாய்
குழந்தையை பறிகொடுத்த தாய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து, குழந்தை காணாமல் போனதாக அரசு மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தில் அவர்கள் புகார் அளித்தனர். இதன்பேரில், போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சுகன்யாவின் உறவினர்களுடன் அரசு மருத்துவமனை முழுவதும் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். மேலும், அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் குழந்தை கடத்தப்பட்ட காட்சி பதிவாகியுள்ளதா? எனவும் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

சுகன்யாவிடம் அந்த பெண் தன்னுடைய பெயர் மீனாட்சி எனக் கூறிய நிலையில் மீனாட்சி என்கிற பெயரில் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு யாரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படவில்லை என மருத்துவமனை சார்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, திட்டமிட்டு குழந்தையை கடத்த வேண்டும் என போலியான பெயர் கூறி அந்தப் பெண் சுகன்யாவிடம் பழகி இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

விஜய் கண்டனம்

இது குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அதில், " திருச்சியில் அரசுப் பொது மருத்துவமனையில், பிறந்து மூன்று நாட்களே ஆன ஆண் குழந்தையை, மர்ம நபர் ஒருவர் தடுப்பூசி போடுவதாக ஆசைவார்த்தை கூறிக் கடத்திச் சென்றிருப்பதாகச் செய்திகள் வந்திருப்பது, மிகுந்த அதிரச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கிறது.

'மக்களுக்கான அரசு' என்று மார்தட்டிக்கொள்ளும் இந்த ஆட்சியில், அரசு மருத்துவமனையிலேயே ஒரு தாயின் மடியிலிருந்து குழந்தை பறி போகும் அவல நிலை என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. இது ஏழை எளிய மக்களுக்குப் பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஆகும்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள், இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும். குழந்தையை விரைவாக மீட்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்தப் பிஞ்சுக் குழந்தையைப் பிரிந்து தவிக்கும் பெற்றோருக்கு நீதி கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும்.

மேலும், இந்தக் குழந்தைக் கடத்தல் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது தயவு தாட்சண்யமின்றி மிகக் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அத்தோடு உடனடியாகத் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும், குறிப்பாகப் பிரசவ வார்டுகளில், எவராலும் ஊடுருவ முடியாத அளவிற்குப் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும். இதை உறுதி செய்ய, பயோ-மெட்ரிக் முறை அல்லது அடையாள அட்டை சரிபார்ப்பு போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்" என அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

TVK
TRICHY GOVERNMENT HOSPITAL
CHILD ABDUCTION
பச்சிளம் குழந்தை கடத்தல்
VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.