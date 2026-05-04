Explained: விஜய் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர முடியுமா; தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் தேர்தலா - சட்ட வல்லுநர்கள் கருத்து என்ன

அனைத்து கட்சிகளையும் விட அதிகமான இடங்களில் விஜய்யின் தவெக கட்சி வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், சம்பிரதாய முறைப்படி, பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.

தவெக தலைவர் விஜய் (IANS)
Published : May 4, 2026 at 9:23 PM IST

சென்னை: சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்ட 234 தொகுதிகளில் 107 இடங்களில் திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக களம்கண்ட நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய் முன்னிலையில் உள்ளார். இரவு 9 மணி வரை சுமார் 93 இடங்களில் அவரது ஆதரவு வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

சுமார் 107 இடங்கள் வரை விஜய் ஆதரவு வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றாலும், பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை அமைக்க 118 இடங்கள் தேவை. ஆனால் விஜய் 107 இடங்கள் வெற்றி பெற்றதால் ஆட்சி அமைப்பதில் பெரும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆட்சி அமைப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் என்ன? பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவறினால் தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும்? என்பதை குறித்து மூத்த வழக்கறிஞர் கே.எம். விஜயனிடம் பேசினோம்.

அப்போது அவர், “அனைத்து கட்சிகளையும் விட அதிகமான இடங்களில் விஜய்யின் தவெக கட்சி வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், சம்பிரதாய முறைப்படி, பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என விஜய்க்கு தமிழக ஆளுநர் அழைப்பு விடுப்பார்.

ஆளுநரின் அழைப்பை ஏற்று, தனிப்பெரும்பான்மை இல்லாததால், கூட்டணி சேர விருப்பமுள்ள கட்சிகளின் ஆதரவுடன் பெரும்பான்மையை நிரூபித்து விஜய் ஆட்சியை அமைக்கலாம். ஆனால், கூட்டணி ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்கப்பட்டால், யார் கூட்டணிக்கு வருகிறார்களோ? அவர்கள் கேட்கும் முக்கிய அமைச்சர்கள் பதவியை வழங்க வேண்டிய கட்டாயம் விஜய்க்கு ஏற்படும்.

தனித்து நின்று தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தவெக, ஆட்சியை அமைப்பதற்காக மட்டும் கூட்டணியை அணுகுமா? என்பதும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. கூட்டணி ஆதரவு இல்லாமல் நிச்சயம் ஆட்சி அமைக்க முடியாது என்பதால், அவர்கள் வைக்கும் கோரிக்கையை விஜய் கட்டாயம் ஏற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

இல்லை, கூட்டணி ஆதரவுடன் பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சி அமைக்க விரும்பவில்லை என விஜய் கருதினால், அவரது வெற்றி வேட்பாளர்கள் ஒப்புதல் கடிதத்துடன் முறைப்படி ஆளுநருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். இதையடுத்து, ஆட்சி அமைக்க யாருக்கும் பெரும்பான்மை இல்லை என ஆளுநர் முடிவு செய்து, மீண்டும் சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பரிந்துரை செய்வார்.

பின்னர், தேர்தல் நடத்தப்படும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஆளுநர் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, அடுத்த கட்சி ஆட்சியை அமைக்கும் வரை தமிழ்நாட்டை தற்காலிகமாக ஆட்சி செய்வார். தமிழ்நாட்டில் இதுபோன்ற ஒரு சூழல் இதுவரை ஏற்பட்டதில்லை என்பதால், தவெக தலைவர் விஜய், கூட்டணி ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்கவே முயற்சி செய்வார்” என தெரிவித்தார்.

நடந்துமுடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் திமுக கூட்டணி சுமார் 74 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை பெற்று இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. முறையே, அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களில் முன்னிலை பெற்று மூன்றாம் இடத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.

