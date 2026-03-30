எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு காதில் விசில் ஊதி அனுப்புங்கள் - பெரம்பூர் பிரச்சாரத்தில் விஜய் பேச்சு
பெரம்பூர் தொகுதியில் இருந்து தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கினார்.
Published : March 30, 2026 at 3:47 PM IST
சென்னை : எல்லாதையும் வாங்கிட்டு காதில் விசில் ஊதி அனுப்புங்கள் என பெரம்பூர் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் பேசினார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இந்நிலையில், பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்புமனுவை இன்று (மார்ச் 30) தாக்கல் செய்தார். அதே வேகத்தில் பெரம்பூரில் இருந்து தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தையும் அவர் தொடங்கினார். விஜய்யின் பிரச்சார வாகனத்தை சுற்றி திரண்ட அவரது ஆதரவாளர்கள், அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
தொடர்ந்து திறந்த வாகனத்தில் நின்றவாறு வாக்காளர்கள் மத்தியில் பேசிய தவெக தலைவர் விஜய், ”வடசென்னையில் மிகப்பெரிய அடையளத்தின் ஒன்றாக இருக்கிறது பெரம்பூர் தொகுதி. இங்கு லூர்து அன்னை தேவாலயம், பிரசன்ன நரசிம்மர் கோயில், பல புகழ் பெற்ற மசூதிகள் இருக்கின்றன. இங்கு இருந்து நாம் பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறோம்.
உன்னை மனசார நேசிக்கின்ற, உன்னோட மக்கள் இருக்கின்ற, உழைக்கின்றன மக்களின் வாசனை இருக்கின்ற இடத்தில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்க வேண்டும் என என்னுடைய மனசு சொன்னது. அதனால் தான் நான் இங்கிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறேன்.
பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத, சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லாத, போதைப்பொருள் அதிகமாக இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டை நாம் காப்பாற்றியே ஆக வேண்டும். தமிழ்நாட்டை இப்படியொரு நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தது யாரென நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்று அவசியமில்லை. திமுக ஆட்சி தான் காரணம், ஸ்டாலின் சார் தான் காரணம்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் என்ன ஆட்சி நடத்தினார்கள்? பெண்கள் இரவில் கழிப்பறைக்கு கூட செல்ல முடியவில்லை. வயதானவர்களுக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லை. ஒரு கடையில் நின்று டீ கூட குடிக்க முடியவில்லை. போதையில் வந்து வெட்டி விட்டு செல்கிறார்கள். இது என்ன நாடா? இல்ல காடா?” என கோபத்துடன் மக்களை நோக்கி கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இங்கு அரசு என்று ஒன்று இருக்கிறதா? இல்லையா? 5 ஆண்டுகள் காவல் துறையை கையில் வைத்திருப்பவரால், அடிப்படை பாதுகாப்பு கூட கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் எதற்கு இந்த ஆட்சி? எதற்கு இந்த அதிகாரம்? என்னுடைய அம்மா, அக்கா, தங்கைகளே, தோழர்களே, இந்த தீயசக்தி திமுக ஆட்சியில் பாதுகாப்பு இருக்கிறதா? குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறதா? நீங்கள் நிம்மதியா இருக்கிறீர்களா?
ஸ்டாலின் சாருக்கு மக்கள் முக்கியம் கிடையாது. அவருக்கும், திமுக அரசுக்கும் குடும்பத்துடன் சேர்ந்து கொள்ளையடிப்பது தான் முக்கியம். டாஸ்மாக்கில் மட்டும் 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஊழல், இது வெளியே தெரிந்தது, வெளியில் தெரியாமல் இன்னும் எவ்வளவு இருக்கிறதோ?
நகராட்சி துறையிலும் 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஊழல். படித்து முடித்து வேலைத் தேடி இளைஞர்கள் அலைகிறார்கள். ஆனால், நகராட்சி துறையில் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு வேலை கொடுக்கிறார்கள். தகுதியானவர்களுக்கு வேலை மறுக்கப்படுகிறது. வேலைவாய்ப்பு இல்லாத ஸ்டாலின் அரசை தூக்கிப் போட வேண்டும்.
வண்டி வண்டியா வைச்சி இருக்கிற பணத்தை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல், உங்களிடம் கொடுத்து எப்படியாவது ஜெயிச்சு விடலாம் என்று கனவு கண்டு கொண்டு இருப்பார்கள். அதனை எல்லாத்தையும் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். வாங்கிட்டு, அவர்கள் காதிலேயே விசில் ஊதி அனுப்புங்கள்” என பேசினார்.
விசில் புரட்சி
”ஏப்ரல் 23-ம் தேதி காலையில் ரெடியாகி, விசில் சின்னத்தில் ஓட்டுப் போடுங்கள். இது உங்களுக்கான தேர்தல். எவ்வளவு பெரிய வசதியான வாழ்க்கையாக இருந்தாலும், எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளி விட்டு, உங்களுக்கு நன்றி கடன் செலுத்தவே வந்து இருக்கிறேன். எல்லா வலிகளையும் தாங்கிக் கொண்டு உங்களுக்காக மட்டுமே வந்து இருக்கிறேன். ஒரு நாளும் பொய் சொல்லி ஏமாத்தமாட்டேன். 4 முனை, 40 முனை போட்டி என்று சொன்னாலும், இங்கு 2 முனை போட்டி தான். மக்கள் விரோத ஆட்சி நடத்துகின்ற ஸ்டாலின் சார் வேண்டுமா? மக்களை நேசிக்கின்ற விஜய் வேண்டுமா?
ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள். விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடுங்கள். இது ஒரு விசில் சின்ன புரட்சியாக இருக்க வேண்டும். தவெக வேட்பாளர்களும் நானும் வேறு வேறு இல்லை. நம்பிக்கையுடன் இருங்கள், வெற்றி நிச்சயம்” என பேசினார்.