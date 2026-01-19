ETV Bharat / state

கரூர் 41 பேர் உயிரிழந்த துயரம்: 2-ஆம் கட்ட சிபிஐ விசாரணைக்கு இன்றும் மீண்டும் ஆஜராகும் விஜய்

இன்று காலை 11 மணியளவில் சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் ஆஜராகவுள்ள நிலையில், அவரிடம் கேட்கவேண்டிய கேள்விகளை சிபிஐ அதிகாரிகள் ஏற்கனவே தயார் செய்து வைத்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
January 19, 2026

டெல்லி: கரூர் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிவந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கில், இரண்டாம் கட்ட இரண்டாம் கட்ட விசாரணைக்காக டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று நேரில் ஆஜராகிறார்.

கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரையின் போது ஏற்பட்ட திடீர் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டு சில நாட்கள் விசாரணை நடைபெற்றது.

இதனிடையே, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் இந்த வழக்கானது சிபிஐ வசம் சென்ற நிலையில், அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, 2 வாரங்களுக்கு முன்பு தவெக நிர்வாகிகளான என். ஆனந்த், டி. நிர்மல்குமார் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோரை டெல்லிக்கு வரவழைத்து சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இவர்களை தொடர்ந்து தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி, கடந்த 12ஆம் தேதி தனி விமானம் மூலம் டெல்லிக்கு சென்ற விஜய், டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜரானார். அவரிடம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 7 மணிநேரம் விசாரணை நடைபெற்றது.

அடுத்த நாளும் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என சிபிஐ அதிகாரிகள் கூறிய நிலையில், பொங்கல் பண்டிகை வருவதால் மற்றொரு நாளில் விசாரணை மேற்கொள்ளுமாறு விஜய் தெரிவித்ததாகவும், அதற்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் தரப்பு சம்மதம் தெரிவித்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. விசாரணை முடிந்த அடுத்த நாள் (ஜன13), டெல்லியில் சட்ட நிபுணர்களுடன் விஜய் ஆலோசனை நடத்திவிட்டு, அன்று மதியம் சென்னைக்கு திரும்பினார்.

இந்நிலையில், இன்று (ஜன.19) மீண்டும் விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியிருந்த நிலையில், நேற்றே தனி விமானம் மூலம் விஜய் டெல்லிக்கு சென்றுவிட்டார். தொடர்ந்து இன்று காலை 11 மணியளவில் அவர் சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகவுள்ளார். முதற்கட்ட விசாரணையை போலவே, அவரிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை சிபிஐ ஏற்கனவே தயார் செய்து வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. விசாரணை முடிந்த கையோடு இன்று இரவே அவர் சென்னை திரும்பவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

முதற்கட்ட விசாரணை முழுவதையும் எழுத்துப்பூர்வமாகவும், வீடியோவாகவும் அதிகாரிகள் பதிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விஜய்யை தொடர்ந்து தவெக வியூக வகுப்பாளரும், விஜய்யின் ஆலோசகருமான ஜான் ஆரோக்கியசாமியிடமும் சிபிஐ விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

