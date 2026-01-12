கரூர் சம்பவம்: டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் தவெக தலைவர் விஜய்
நேரில் ஆஜராகியுள்ள விஜய்யிடம் 41 பேர் இறப்புக்கு யார் பொறுப்பு? என்பதுபோன்ற கேள்விகளை முன்வைத்து சிபிஐ கிடுக்குபிடி விசாரணை நடத்தவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : January 12, 2026 at 12:01 PM IST
டெல்லி: கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம் தொடர்பான விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகியுள்ள விஜயிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.
2025ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரையின்போது திடீரென ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கிய நிலையில், இதுகுறித்து முதலில் தமிழக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். பின்னர் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் வழக்கானது சிபிஐ வசம் சென்றது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கரூரில் தற்காலிக அலுவலகம் அமைத்து, சிபிஐ அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். பரப்புரை நடந்த இடம், கரூர் தவெக நிர்வாகிகள், பொதுமக்கள், ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் என விசாரணையை தொடங்கினர். பின்னர், தவெக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த், இணைச் செயலாளர் நிர்மல் குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
விஜய் பரப்புரை என்றாலே பல லட்சம் மக்கள் வருகிறார்கள் என தெரிந்தும், குறுகலான இடத்தை ஒதுக்கியதாக தவெக தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நிலையில், பரப்புரை இடத்திற்கு விஜய் தாமதமாக வந்ததே உயிரிழப்புகளுக்கு காரணம் என்று தமிழக அரசு சார்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய்யை இன்று டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி சிபிஐ தரப்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி, இன்று காலை சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்ட விஜய், அங்கிருந்து சுமார் 20 கி.மீ தூரம் சாலைமார்க்கமாக சிபிஐ அலுவலகத்தை சென்றடைந்தார். நேரில் ஆஜரான விஜய்யிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் குழு விசாரணையை தொடங்கி இருக்கிறது.
பரப்புரைக்கு தாமதமாக சென்றடைந்ததற்கான காரணம் என்ன? கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த தடியடி நடத்தியது தெரியுமா? குறுகலான இடத்தில் எத்தனை பேர் கூடுவார்கள் என்று தெரியுமா? அதிகளவில் கூட்டம் கூடியது குறித்து காவல்துறையிடம் தெரிவிக்கப்பட்டதா? பெருங்கூட்டத்திற்கு மத்தியில் விஜய் வாகனம் ஊர்ந்துசெல்ல அனுமதிக்கப்பட்டது எப்படி? காயமடைந்தவர்கள் பற்றி உடனடியாக தகவல் கிடைத்ததா? திடீரென ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம் என்ன? அந்த மரணத்திற்கு யார் பொறுப்பு? என்பது போன்ற கேள்விகளை சிபிஐ அதிகாரிகள் விஜயிடம் முன்வைத்து, கிடுக்குபிடி விசாரணை மேற்கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.