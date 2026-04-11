அடுத்த 10 நாளுக்கு இருவேளையும் மக்களை தேடி செல்ல தவெகவினருக்கு விஜய் வேண்டுகோள்
ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான இந்த போரில் வெற்றி பேரணியாக ஒட்டுமொத்தத் தமிழ்நாடும் ஒன்று சேர்ந்து உண்மையான மக்களாட்சியை அமைப்போம் என விஜய் தன்னுடைய பதிவில் கூறியுள்ளார்.
Published : April 11, 2026 at 2:51 PM IST
சென்னை: அடுத்த 10 நாட்களும் காலை, மாலை என இருவேளையும் மக்களை தேடி செல்ல தவெகவினருக்கு விஜய் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த முறை திமுக, அதிமுக, நாதக மற்றும் தவெக என நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தன்னுடைய தொண்டர்களை களத்தில் இறங்கி பணியாற்றுமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளார். குறிப்பாக, அடுத்த 10 நாட்களும் காலை, மாலை என இருவேளையும் மக்களை வீடு வீடாகத் தேடிச் சென்று வாக்கு சேகரிக்குமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இது குறித்து அவர் எக்ஸ் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது, "என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வாகை சூடும் வரலாறு திரும்பும் பயணத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரின் பங்களிப்பும் அளப்பரியது, இன்றியமையாதது. மாற்றத்திற்கான முதன்மை சக்தியான நாம், நமது வெற்றிப் பாதையில் சரியாகப் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தேர்தல் நாள் வேகமாக நெருங்கி வரும் இந்த வேளையில் ஒரு வேண்டுகோள்.
வாக்குச்சாவடி பொறுப்பாளர்கள், உறுப்பினர்களாக தங்களைத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டு நம்மோடு தோழர்களாகப் பயணிப்பவர்கள், கட்சியின் மீது பேரன்பு கொண்டுள்ள என்னுடைய நண்பா, நண்பிகள் அனைவரும் களத்தில் இறங்கிப் பணியாற்றுங்கள். அடுத்த பத்து நாள்களும் உங்களுக்கு உகந்த நேரத்தில் காலை, மாலை என இரு வேளையும் அவரவர் வசிக்கும் இடங்களில் தினமும் நம் சொந்தங்களாகிய தமிழ்நாட்டு மக்களை வீட்டுக்கு வீடு தேடித் தேடி நேரில் சந்தியுங்கள்.
நமது வேட்பாளர்களுக்கு விசில் சின்னத்தில் வாக்களிக்குமாறு வேண்டுகோள் வையுங்கள். இந்தக் களப்பணியில் தன்னார்வலர்களாக உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுமாறு பேரன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாநில மற்றும் அனைத்து நிலை மாவட்ட நிர்வாகிகள், நமது கட்சியின் சார்பாக போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பைத் தாருங்கள்.
|இதையும் படிங்க: வேட்பாளர் முன்னிலையிலேயே பொதுமக்களை அடித்து உதைத்த அதிமுகவினர்; கேள்வி கேட்டதால் ஆத்திரம்
அனைவரையும் அரவணைத்துத் தேர்தல் பணியாற்றுங்கள். தன்முனைப்பற்ற தோழமை உணர்வோடு அனைவரும் வீட்டுக்கு வீடு சென்று மக்களை சந்தியுங்கள். இந்தத் தேர்தல் நமக்கானது மட்டுமல்ல, மாபெரும் மாற்றத்திற்கான, ஒரு தலைமுறைக்கான தேர்தல் என்பதை விளக்குங்கள். தன்னலமற்ற உழைப்பைச் செலுத்தி, நமது வெற்றிப் பயணத்திற்கு வலு சேருங்கள்.
ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான இந்தப் போரில் வெற்றி பேரணியாக ஒட்டுமொத்தத் தமிழ்நாடும் ஒன்று சேர்ந்து உண்மையான மக்களாட்சியை அமைப்போம்" என தெரிவித்துள்ளார்.