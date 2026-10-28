தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத் தலைவராக விக்னேஸ்வரன் நியமனம்
தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத் தலைவராக சிவாவும், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவராகத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பேச்சாளர் லயோலா மணியும் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 28, 2026 at 9:15 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத் தலைவராக விக்னேஸ்வரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு கடந்த மே மாதம் பொறுப்பேற்றது. இதைத்தொடர்ந்து, அரசின் பல்வேறு வாரியங்கள் மற்றும் கழகங்களுக்குப் புதிய தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவராக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் விக்னேஸ்வரனை நியமித்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யைச் சந்தித்த விக்னேஸ்வரன், தனது நியமனத்துக்கான ஆணையைப் பெற்றுக்கொண்டார்.
பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டை நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்படும் இந்தக் கழகத்தின் தலைவராக விக்னேஸ்வரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
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ஏற்கெனவே, தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத் தலைவராக சிவாவும், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவராகத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பேச்சாளர் லயோலா மணியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில் தவெக தேர்தல் வெற்றிக்காக பணியாற்றிய விக்னேஸ்வரன், பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவராக தற்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.