விஜய் மக்கள் இயக்கம் முதல் அமைச்சர் வரை - யார் இந்த விக்னேஷ்?

மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சராக பதவியேற்ற விக்னேஷ்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 4:31 PM IST

கோயம்புத்தூர்: விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் 15 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய விக்னேஷ், தற்போது தமிழ்நாடு அரசின் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளார்.

கிணத்துக்கடவு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் விக்னேஷ் (38) தமிழக வெற்றிக் கழக அமைச்சரவையில் இன்று காலை பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. சிசிடிவி பொருத்தும் தொழில் செய்து வந்த விக்னேஷுக்கு கீர்த்திகா என்ற மனைவியும், வெண்பா, யாழ்நிலா என்ற இருமகள்களும் உள்ளனர். முக்குலத்தோர் சமூகத்தை சேர்ந்த இவர், பிஎஸ்சி கணிப்பொறி அறிவியல் பட்டதாரி ஆவார்.

இவரது தனது பெயரில் ரூ.85,76,848 மதிப்பிலான அசையும் சொத்துக்களும், ரூ.1,65,00,000 மதிப்பிலான அசையா சொத்துக்களும், ஒரு கார் மற்றும் இரண்டு இரு சக்கர வாகனங்கள் உள்ளதாக தனது வேட்புமனுவில் கூறியுள்ளார். மேலும் இவரது மனைவி பெயரில் ரூ.68,69,713 மதிப்பிலான அசையும் சொத்துக்கள் உள்ளன. இவருக்கு ரூ.72,87,561 கடனும், இவரது மனைவிக்கு ரூ.18,72,409 கடனும் உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதே போல் இவரது ஆண்டு வருமானம் ரூ.6,83,985 எனவும், இவரது மனைவிக்கு ரூ.7,10,440 எனவும் தனது வேட்பு மனுவில் தெரிவித்துள்ளார். விக்னேஷ் மீது நிலுவையில் உள்ள 2 குற்ற வழக்குகளும், அரசியல்ரீதியான வழக்குகளாகும். விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் 15 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய விக்னேஷ், தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கோவை மாவட்ட செயலாளராக உள்ளார்.

”நான் எளிய குடும்ப பிண்ணனியை சேரந்தவன்” என இவர் தெரிவித்து வந்த நிலையில், இவரது சொத்து மதிப்பு சம்பந்தமாக விமர்சனங்கள் எழுந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனிடையே தவெக பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் ஆதரவாளரான இவருக்கு தற்போது அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இதனையடுத்து காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, ஐ,.யு.எம்.எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்து, கடந்த 10 ஆம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.

அவரை தொடர்ந்து செங்கோட்டையன், ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பொறுப்பு ஏற்றனர். இந்நிலையில், 23 பேருக்கு ஆளுநர் அர்லேகர், அமைச்சர்களாக பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

