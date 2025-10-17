ETV Bharat / state

நெல்லையில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி சோதனை - கட்டுக்கட்டாக லட்சக்கணக்கில் சிக்கிய பணம்!

நெல்லை பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.

பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் ரெய்டு
பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் ரெய்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2025 at 3:58 PM IST

1 Min Read
திருநெல்வேலி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நெல்லை பொதுப் பணித் துறை மாவட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் நடத்திய சோதனையில், கணக்கில் வராத ரூ.2,94,500 பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தீபாவளி பண்டிகை வரும் 20-ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களான, சார் - பதிவாளர் அலுவலகம், மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம், தீயணைப்பு துறை உள்ளிட்ட அலுவலகங்களில் அதிகாரிகள், தீபாவளி பரிசாக பல்வேறு பொருட்கள் மற்றும் பணம் வாங்குவதாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது.

தகவலின் பேரில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: “புதிய அடிமைகள் பாஜகவுக்கு விரைவில் மாட்டுவார்கள்” - உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்!

இதன் ஒருபகுதியாக, நெல்லை பொதுப் பணித் துறை மாவட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில், லஞ்சம் அதிக அளவில் பெறப்படுவதாக ரகசிய தகவல் வந்தது. தகவலின் பேரில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஏடிஎஸ்பி மெக்லரின் எஸ்கால் தலைமையிலான போலீசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இதில், குறிப்பாக பொதுப்பணித்துறை கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவு செயற்பொறியாளர் ஜோசப் ரன்ஸ்டெட் ப்ரீஸ் என்பவரது அலுவலகத்தில் சோதனை நடத்தப்பட்டது.

இந்த சோதனையில், கணக்கில் வராத ரூ.2,94,500 ரொக்கத்தை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், அலுவலகம் மற்றும் அலுவலகத்திற்கு தொடர்பில்லாத நபர்களையும் போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே, ராணிபேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை நடத்திய சோதனையில் ரகசிய இடங்களில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பணம் கைப்பற்றப்பட்டது. அதே போல் அரியலூர் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திலும் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறை திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டதில் கணக்கில் வராத ரூ.92 ஆயிரம் பணத்தை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். திருவள்ளூரிலும் சந்தேகத்திற்கிடமான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு அது குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

