தீயணைப்புத் துறை அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி ரெய்டு: ரூ.2.61 லட்சம் பணம் பறிமுதல்!
பள்ளி, கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட கட்டடங்களில் அவசரகால தீயணைப்பு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பதை ஆய்வு செய்து தடையில்லா சான்று வழங்க லஞ்சம் பெறுவதாக வந்த புகாரின்பேரில் சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : November 18, 2025 at 8:38 PM IST
திருநெல்வேலி: தீயணைப்பு துறையின் மண்டல துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் இருந்து கணக்கில் வராத லட்சக்கணக்கான ரூபாயை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரே என்ஜிஓ காலனி பகுதியில் தீயணைப்பு துறையின் மண்டல துணை இயக்குநர் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. தீயணைப்புத் துறையின் திருநெல்வேலி மண்டல துணை இயக்குநராக சரவண பாபு பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்த தீயணைப்பு துறை மண்டல துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், மருத்துவமனை கட்டடங்கள் உள்ளிட்டவைகளுக்கு அவசர கால தீயணைப்பு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பதை ஆய்வு செய்து தடையில்லா சான்று வழங்குவது உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக லஞ்சம் பெறுவதாக தொடர்ந்து லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசாருக்கு புகார் கடிதங்கள் வந்துள்ளன.
இந்த நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை கூடுதல் காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் எஸ்கால் தலைமையிலான ஏழு பேர் கொண்ட குழுவினர் மண்டல தீயணைப்பு துறை துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் இன்று திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இதையும் படிங்க: ''எஸ்ஐஆர் பணிகளை 70 ஆயிரம் பேர் புறக்கணிப்பு'' - வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தகவல்!
இதையும் படிங்க: விஜய் - பாஜக கூட்டணிக்கு போய் விடுவார் என்ற சபாநாயகரின் ஆசை நிறைவேறும்! நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி!
இதில் தீயணைப்புத் துறை மண்டல துணை இயக்குநர் சரவண பாபு அறையில் நடந்த சோதனையின் போது அங்கிருந்து கணக்கில் வராத 2 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாயும், அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த தீயணைப்பு வீரர் செந்தில் என்பவரின் மேஜையில் இருந்து 41 ஆயிரம் ரூபாயும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இன்று பிற்பகல் தொடங்கிய லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் துறையினரின் இந்த அதிரடி சோதனை 4 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்தது. இச் சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் துறையினர், தீயணைப்புத் துறை மண்டல துணை இயக்குநர் மற்றும் அலுவலகத்தில் பணியில் இருந்த தீயணைப்பு வீரர்களிடமும் விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.
நெல்லையில், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை மண்டல இயக்குநர் அலுவலகத்தில் கணக்கில் வராத லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.