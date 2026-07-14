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வியட்நாம் படகு விபத்து: சென்னை வந்தடைந்த 2 பேர் உடல்கள் - மத்திய, மாநில அரசுகள் உதவியை மறக்க மாட்டோம் என உறவினர்கள் உருக்கம்

சென்னை விமான நிலையம் வந்த இருவரின் உடல்களும் அரசு அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பில் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

சென்னை விமான நிலையம் வந்த உடல்களுக்கு மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்திய வேலூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வினோத் கண்ணன்
சென்னை விமான நிலையம் வந்த உடல்களுக்கு மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்திய வேலூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வினோத் கண்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 12:13 PM IST

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சென்னை: வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இருவரின் உடல்கள் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த நிலையில், அவர்களின் உடல்களுக்கு வேலூர் சட்டப் பேரவை உறுப்பினர் வினோத் கண்ணன் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

தாய்லாந்துக்கு இணையாக முக்கிய சுற்றுலா தலமாக கருதப்படும் வியட்நாம் நாட்டுக்கு, ’லாவா மொபைல்ஸ்’ நிறுவனம் தங்களின் விநியோகஸ்தர்களுக்கு சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்திருந்தது. அங்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்ட போது, சவாரி சென்ற படகு கவிழ்ந்த விபத்து ஏற்பட்டதில் 15 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

உயிரிழந்தவர்களில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேரும், ஆந்திராவை சேர்ந்த மூவரும், கேரளாவைச் சேர்ந்த இரண்டு பேரும் அடங்குவர். இந்த விபத்துக்கு பின் வியட்நாமில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் உயிரிழந்தவர்களின் உடலை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கை தீவிரமாக மேற்கொண்டனர். இதற்கிடையே தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த உயிரிழந்தோரின் உடல்களை விரைந்து தாயகம் கொண்டு வர தமிழ்நாடு அரசு சார்பிலும் பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதன்படி சேலம் சரக டிஐஜி சந்தோஷ் ஹடிமணியை, கடந்த சனிக்கிழமை இரவே வியட்நாம் அனுப்பி வைத்தது தமிழ்நாடு அரசு.

உடல்கள் கொண்டு செல்வதற்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அவசர ஊர்திகள்
உடல்கள் கொண்டு செல்வதற்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஆம்புலன்ஸ்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அனுப்பி வைக்கப்பட்ட உடல்கள்

அதன்படி, வியட்நாமிலிருந்து 15 இந்தியர்களின் உடல்கள் திங்கட்கிழமை இரவு விமான மூலம் மும்பை விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டன. அங்கு சட்டபூர்வ நடைமுறைகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட பின்னர் அந்தந்த மாநில பிரதிநிதிகளிடம் உயிழந்தவரிகளின் உடல்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

இதையடுத்து தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேரின் உடல்கள் சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில் முதற்கட்டமாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ரவிசங்கர் மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வினய் குமார் ஆகியோரின் உடல்கள் இன்று காலை இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மும்பையில் இருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டன.

உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு

சென்னை பழைய விமான நிலைய கார்கோ பகுதியில், இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் வளாகத்தில் அதிகாரப்பூர்வ நடைமுறைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு உடல்கள் ஒப்படைக்கும் பணி நடைபெற்றது. வேலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த வினய் குமார் உடலை பெற்றுக் கொள்வதற்காக அவரது குடும்பத்தினர் விமான நிலையம் வந்திருந்தனர். அவர்களிடம் அதிகாரிகள் உடலை ஒப்படைத்ததுடன், அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த சிறப்பு வாகனத்தில் அவர்கள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரவிசங்கரின் குடும்பத்தினர் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வராததால், அவரது உடலை மாவட்ட நிர்வாகம் பெற்று, அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த வாகனத்தின் மூலம் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இருவரின் உடலுக்கும் விமான நிலையத்தில் வேலூர் சட்டப் பேரவை உறுப்பினர் வினோத் கண்ணன் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

இதற்கிடையே சென்னை மாவட்டம் அகரத்தைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் குமார் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிபூண்டியை சேர்ந்த பாபு ஆகியோரின் உடல்கள் இன்று மதியம் 12 மணியளவில் மும்பையில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மூலம் சென்னை கொண்டு வரப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மீதமுள்ள ஆறு பேர் உடல்களும் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம் வழியாக அவர்களின் சொந்த மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க உள்ளதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உறுதுணையாக இருந்த அரசு

இந்தநிலையில் வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வினய் குமார் உடலை பெற்றுக் கொள்ள வந்த அவரது மாமனார் ஜெய் பிரபாகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர், “வியட்நாமில் நடைபெற்ற லாவா நிறுவனத்தின் விநியோகஸ்தர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக எனது மருமகன் வினய் குமார் சென்றிருந்தார். கூட்டம் நடைபெறும் தீவுக்கு செல்ல படகில் பயணித்த போது எதிர்பாராத விபத்து ஏற்பட்ட அவர் உயிரிழந்த இந்த சம்பவம் எங்கள் குடும்பத்திற்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது” என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

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மேலும், “தமிழ்நாடு அரசு, இந்திய குடியுரிமை அதிகாரிகள், மத்திய அரசு அலுவலர்கள், வேலூர் தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வினோத் கண்ணன், டிஐஜி சந்தோஷ் ஹடிமணி, வியட்நாமில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரக அதிகாரி பிரியங்கா ஆகியோர் தங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்து, ஒவ்வொரு நடவடிக்கையையும் தங்களுடன் பகிர்ந்து ஆதரவாக இருந்தனர்” என்று ஜெய் பிரபாகரன் கூறினார்.

இன்று வேலூரில் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் உடலை வீட்டிற்கு கொண்டு சென்ற பிறகு குளிர்சாதன பெட்டியில் பாதுகாப்பாக வைப்பதில் சிரமம் ஏற்படக் கூடும் என கவலை எழுந்தது. இதனை அறிந்த வேலூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மின்வாரிய அதிகாரிகளுடன் பேசி ஜெனரேட்டர் மூலம் தடையில்லா மின்சாரம் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்து கொடுத்துள்ளார்.

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வியட்நாம் படகு விபத்து
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