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வியட்நாம் படகு விபத்து | சென்னை வந்த மேலும் இரு உடல்கள்

இரு உடல்கள் அவரவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த சிறப்பு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

சென்னை வந்தடைந்த மேலும் இரு உடல்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் மாதவரம் எம்எல்ஏ விஜய் பிரபு உள்ளிட்டோ
சென்னை வந்தடைந்த மேலும் இரு உடல்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் மாதவரம் எம்எல்ஏ விஜய் பிரபு உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 3:46 PM IST

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சென்னை: வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த மேலும் இருவரின் உடல்கள் இன்று சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தன.

வியட்நாம் நாட்டில் ஏற்பட்ட சுற்றுலா படகு விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களின் உடல்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டன. இன்று (ஜூலை 14) காலை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரவிசங்கர், வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வினய்குமார் ஆகியோரின் உடல்கள் சென்னை விமான நிலையம் கொண்டு வரப்பட்டு, பின்னர் அங்கிருந்து அவரவர்களின் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

இதைத்தொடர்ந்து, சென்னை அகரத்தைச் சேர்ந்த சந்தோஷ்குமார், திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டியைச் சேர்ந்த பாபு ஆகியோரின் உடல்களும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மூலம் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டன. அங்கு பழைய விமான நிலைய கார்கோ வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வ நடைமுறைகள் அனைத்தும் நிறைவு செய்யப்பட்டன.

இதையடுத்து உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களுக்கு மாதவரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் பிரபு உள்ளிட்டோர் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து, இரு உடல்கள் அவரவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த சிறப்பு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட உடல்கள்
சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட உடல்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கிடையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாதவரம் எம்எல்ஏ விஜய் பிரபு கூறுகையில், "வியட்நாமில் நடந்த படகு விபத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 10 பேரை நாம் இழந்துள்ளோம். இறந்தவர்களின் உடல்கள் தாமதமின்றி அவரவர்களின் குடும்பத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாபு, சந்தோஷ்குமார் ஆகிய இருவரின் உடல்களும் அவரவர் குடும்பத்தாரிடம் தற்போது ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.

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மேலும், அவர்கள் கேட்ட அனைத்து உதவிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு செய்து வருகிறது. இந்த விபத்துக்கான காரணம் விசாரணைக்கு பிறகு தெரிவிக்கப்படும். உயிரிழந்த அனைத்து குடும்பத்தாருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என கூறினார்.

வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களின் உடல்கள் மும்பைக் கொண்டு வரப்பட்டு, அங்கிருந்து சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையங்களில் அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

TAGGED:

வியட்நாம் படகு விபத்து
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