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’அவரின் இறப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை’ - வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த திருச்சி அழகுராஜனின் நண்பர்கள், உறவினர்கள் உருக்கம்

வியட்நாம் படகு விபத்தில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 10 பேர் உட்பட இந்தியர்கள் 15 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

உயிரிழந்த அழகுராஜன் மாமனார் தங்கவேலு
உயிரிழந்த அழகுராஜன் மாமனார் தங்கவேலு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 1:55 PM IST

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திருச்சி: வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த திருச்சியை சேர்ந்த அழகுராஜனின் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் அவரின் இறப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

விபத்து நடைபெற்ற அன்று கூட தொலைப்பேசியில் பேசியதாக கூறும் அவரின் நண்பர், நீச்சல் தெரிந்தும் அவர் நீரில் மூழ்கி இறந்ததை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார்.

வியட்நாமின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான ஃபூ குவோக் தீவு அருகே, 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற படகு ஒன்று எதிர்பாராத விதமாக கடலில் கவிழ்ந்து நேற்று மாலை விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் 10 தமிழர்கள் உட்பட இந்தியர்கள் 15 பேர் உயிரிழந்தனர்.

வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த திருச்சியை சேர்ந்த அழகுராஜன்
வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த திருச்சியை சேர்ந்த அழகுராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில் திருச்சியில் எடமலைப்பட்டி புதூர் அன்பு நகரை சேர்ந்த அழகுராஜன் (38), திருவானைக்காவல், ஸ்ரீரங்கம் பகுதியை சேர்ந்த பாலாஜி (40), பீமநகர் பகுதியை சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா (56) ஆகியோர் உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்கள் உயிரிழந்த தகவல்களை கேட்டு குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சியிலும் சோகத்திலும் மூழ்கியுள்ளனர்.

உயிரிழந்த இவர்கள் மூவரும் லாவா நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தவர்கள். அந்நிறுவனம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இன்பச் சுற்றுலாவுக்காக அவர்கள் வியட்நாம் சென்றிருந்த நிலையில், இந்த துயரம் சம்பவம் நடைபெற்றதுள்ளது.

உயிரிழந்த அழகுராஜனின் மாமனார் தங்கவேலு, நண்பர் வீரபாண்டியன் மற்றும் எம்பி நவாஸ்கனி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சம்பவத்தில் மத்திய அரசு மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் மற்றும் தேவையான உதவிகளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இறந்தவர்களின் உடல்களை அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு கொண்டுவருவதற்கான தேவையான ஏற்பாடுகளை அரசு செய்து வருகிறது.

இந்நிலையில், விபத்தில் அழகுராஜன் இறந்த செய்தி கேட்டு அவரது உறவினர்கள் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். தகவல் அறிந்து வீட்டிற்கு வந்த அவரின் நண்பர்களும், உறவினர்களும் அழகுராஜனின் இறப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என மனவேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து அழகுராஜனின் மாமனார் தங்கவேலு தெரிவிக்கையில், “அழகு ராஜன் என்னுடைய மருமகன், அதாவது என்னுடைய மகளுடைய கணவர். அவர் லாவா மொபைல் கம்பெனியில் உதவி விற்பனை மேலாளராக பணியாற்றி வந்தார். கடந்த ஜூலை 8-ம் தேதி சுற்றுலாவிற்காக காலையில் திருச்சியில் இருந்து புறப்பட்டு, வியட்நாமுக்கு சென்றார். சம்பவத்தன்று காலை கூட எங்களை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார். ஆனால், மாலை இப்படி ஒரு துயர சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இந்த செய்தி கேட்டு மிகுந்த மனவேதனையில் உள்ளோம்” என வருத்ததுடன் தெரிவித்தார்.

இறந்த அழகுராஜனின் நண்பர் பாலாஜி கூறுமையில், “நாங்கள் வேலை பார்க்கும் மொபைல் நிறுவனத்தில் டார்கெட்டை அச்சிவ் செய்ததால் வியட்நாமிற்கு சுற்றுலா அழைத்துச் சென்றார்கள். அங்கு ஏற்பட்ட படகு விபத்தில் திருச்சியில் இருந்து சென்ற மூன்று நபர்கள் உயிரிழந்தது மிகுந்த மனவேதனை அளிக்கிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

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மற்றொரு நண்பரான வீரபாண்டியன், “லாவா மொபைல் நிறுவனத்தின், மூன்று மாவட்டத்திற்கான பொறுப்பாளராக பணியாற்றி வந்தவர் அழகுராஜன். கடந்த மூன்று மாதத்தில் விற்பனை இலக்கை பூர்த்தி செய்ததால், நிறுவனம் சார்பில் வியட்நாமுக்கு சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். விபத்து நடைபெற்ற அன்று கூட தொலைபேசியில் என்னிடம் பேசினார். திங்கட்கிழமை திரும்பி வருவதாகவும், வந்த பின்னர் பார்க்கலாம் என்றும் கூறியிருந்தார்.

வியட்நாம் படகு விபத்தில் அவர் உயிரிழந்த தகவலை செய்தியின் வாயிலாக அறிந்து கொண்டோம். அவர் உயிரிழந்துவிட்டார் என்ற செய்தி எங்களுக்கு மிகவும் கவலையை அளிக்கிறது. எனக்கு அவருக்கும் 25 ஆண்டு கால நட்பு. அவருக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்கிறார்கள். 2 மாதங்களுக்கு முன்புதான் கடன் வாங்கி வீடு கட்டினார்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ரமேஷ் ஃபோனில் தொடர்புகொண்டு பேசி, குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார். அவரின் உடலை கொண்டுவர தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாகவும் உறுதியளித்தார்.

அவருக்கு நன்கு நீச்சல் தெரியும். ஆனால், அவர் எப்படி படகு கவிழ்ந்து நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார் என்பது தெரியவில்லை” என மனவேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த ஷேக் அப்துல்லா குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்த ராமநாதபுரம் நவாஸ்கனி எம்.பி, “இறந்தவர்களின் உடலை விரைவாக கொண்டு வருவதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார். மத்திய அரசு இறந்தவர்களின் உடல்களை தமிழகத்திற்கு விரைவாக கொண்டு வருவதற்கு தூதரகத்தின் மூலமாக ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும். எனது தரப்பில் தூதரகத்திற்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி உள்ளேன்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

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